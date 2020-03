Sexuelle Belästigung in Zug: Mann  befriedigt sich vor Frau selbst

Ein Unbekannter hat sich auf der Zugfahrt zwischen Wabern und Treysa (Hessen) vor einer 25-jährigen Frau entblößt und befriedigt.

Sexuelle Belästigung im Zug zwischen Wabern und Treysa im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis

im Zug zwischen Wabern und Treysa im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis Ein Exhibitionist soll sich vor einer jungen Frau entblößt und befriedigt haben

soll sich vor einer jungen Frau entblößt und befriedigt haben Wo er den Zug verlassen hat, ist derzeit nicht bekannt

Wabern/Treysa - Opfer einer sexuellen Belästigung ist eine 25-jährige aus Marburg geworden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, 20. März, gegen 17.30 Uhr, in einem Regionalzug während der Zugfahrt zwischen Wabern und Treysa im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen).

Wabern: Frau belästigt - Mann entblößt sich im Zug

Ein bislang Unbekannter entblößte und befriedigte sich. Die erschrockene 25-Jährige verständigte das Zugpersonal. Der Mann, der sich zudem aggressiv und beleidigend zeigte, verließ anschließend den Zug.

Der Ausstiegsort ist derzeit nicht bekannt. Nach dem Verlassen der Bahn soll der Mann noch lautstark randaliert haben.

Die 25-jährige Marburgerin erstattete später Strafanzeige bei der Polizei in Marburg. Die weiteren Ermittlungen führt inzwischen die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Wabern: Belästigung im Zug - So wird der Täter beschrieben

Der Mann soll laut Polizei zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 170 - 180 cm groß gewesen sein. Er hat eine helle Hautfarbe, graumelierte Haare, (längeres Deckhaar mit Seitenscheitel) sowie einen grauen Drei-Tage-Bart.

Bekleidet war der Unbekannte mit einer hellen Jeans, einem dunklen T-Shirt und einer Sweatshirt-Jacke (Farbe nicht bekannt).

Wabern: Frau im Zug belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Kassel sucht noch Zeugen: Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel per Telefon unter 0561/816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Belästigung in Nordhessen: Mann will Frau aus dem Zug zerren

Erst Ende Januar hat ein betrunkener 16-jähriger Jugendlicher am Bahnsteig im Bahnhof in Bebra im Kreis Hersfeld-Rotenburg eine Frau belästigt und ihr in den Schritt gefasst.

Anfang Februar gab es am Bahnhof im nordhessischen Bebra einen weiteren Fall von sexueller Belästigung. Ein Unbekannter hat eine 19-Jährige genötigt. Der Mann wollte die Frau aus einem Zug zerren.

Ein unbekannter Mann hat sich am 12. Februar in Bad Wilhelmshöhe, einem Stadtteil in Kassel, gegenüber einem 11-jährigen Mädchen entblößt. Während die Schülerin schnell ihr Handy griff und die Mutter anrief, flüchtete der Exhibitionist.