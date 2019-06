Anfahrt, Freizeit, Auftritte: Das müssen Sie wissen zum Wäldchestag 2019

Am Samstag beginnen die Feiern zum Wäldchestag im Frankfurter Stadtwald. Die Anfahrt mit dem Pkw ist nicht ganz unproblematisch, aber die VGF hat ihr Angebot deutlich ausgeweitet.

Frankfurt - Jeder Frankfurter weiß: Der Dienstag nach Pfingsten ist Wäldchestag. Warum Wäldches? Weil man sich im Wäldchen trifft - genauer: am Oberforsthaus im Frankfurter Stadtwald. Der Tag ist vielen Einheimischen heilig und galt bis in die 90er Jahre als inoffizieller Frankfurter Feiertag. Die meisten Geschäfte in der Stadt machten spätestens um 12 Uhr dicht, Arbeitnehmer hatten frei und zogen zum Feiern in den Wald.

Mittlerweile lockt der Wäldchestag nicht mehr nur am Dienstag, sondern über das gesamt Pfingstwochenende Tausende Besucher an: Vom 8. bis zum 11. Juni zieht es die Massen auf das Festgelände in der Nähe der Commerzbank-Arena. Und was früher mal ein lockeres Frühlingsfest im Frankfurter Stadtwald war, ist mittlerweile zu einem stark kommerziellen Spektakel geworden: Dazu gehören Karussells, Autoscooter und Schießbuden, Imbiss-Buden, Getränke-Stände und mehrere Musik-Bühnen.

Keine Parkflächen beim Wäldchestag

Nicht ganz unproblematisch ist allerdings die Anreise. Da parallel zum Wäldchestag in der Frankfurter Commerzbank-Arena die BigCityBeats - WORLD CLUB DOME stattfinden, stehen rund um das Veranstaltungsgelände keine Parkflächen zur Verfügung, wie fr.de* berichtet.

Die Stadt empfiehlt daher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Der VGF und traffiQ haben das Nahverkehrsangebot zum Wäldchestag deutlich ausgeweitet. Die Straßenbahnlinie 21 fährt über den Hauptbahnhof ins “Wäldche”, das vom Oberforsthaus schnell erreicht ist. Die Tram wird durch die Sonderlinie 20 ergänzt, so dass bis weit nach Mitternacht für einen dichten Takt und genug Platz gesorgt ist.

Häufige Fahrten ab dem Südbahnhof

Vom Südbahnhof zum Oberforsthaus und zurück können Wäldches-Besucher die Linie 61 und die Sonderlinie 80 nutzen. Zusätzliche Gelenkbusse bieten bis weit nach Mitternacht mehr Platz und sorgen dafür, dass auch hier niemand lange auf die nächste Abfahrt warten muss. Wer an mehr als einem Tag ins Wäldche will, dem macht der RMV ein gutes Angebot: Tageskarten und Gruppentageskarten gelten an Pfingsten drei Tage lang.

❗ Mit den Öffis zum Wäldchestag ❗

VGF und traffiQ erweitern ihr Angebot zum und vom Frankfurter Stadtwald, damit ihr stressfrei an- und abreisen könnt. Alle Infos: https://t.co/qfL8of8M1l — VGF (@vgf_ffm) June 7, 2019

Auch für viele Frankfurter, die am Wäldchestag nicht frei bekommen, ist ein Besuch des Fests nach Feierabend Pflicht. Die After Work Party im Wald geht bis um Mitternacht.

Einige Schulen geben ab 12 Uhr frei

So treten auf der Regenbogen-Bühne unter anderem The Silverballs oder The Gypsis auf, auf der We-Love-Frankfurt-Stage legen DJs der Frankfurter Clubszene auf.

Einige Frankfurter Betriebe und Schulen geben immer noch am Wäldchestag ab 12 Uhr frei. Dazu gehören unter anderem die Albert-Schweitzer-Schule am Frankfurter Berg, die Frauenhof-Schule in Niederrad oder die Friedrich-Ebert-Schule in Seckbach.

