Wagen überschlägt sich auf der A5

Frankfurt - Auf der A5 bei Frankfurt überschlägt sich am Freitagabend ein Auto mehrfach. Ein anderer Wagen war urplötzlich vor ihm eingeschert.

Ein 24-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 21.35 Uhr am Freitagabend mit seinem Auto auf der linken Spur der A5 zwischen den Kreuzen Bad Homburg und Frankfurt-Nordwest. Plötzlich überholt in ein blauer VW von rechts und schert unmittelbar vor ihm ein. Der 24-Jährige muss sofort bremsen. Wie die Polizei berichtet, verliert er daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen die Betonwand prallt und sich anschließend mehrfach überschlägt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der 24-jährige Mann wird bei dem Unfall nur leicht verletzt, sein Beifahrer kommt ohne Verletzungen davon. Das Auto hat allerdings einen Totalschaden, so die Beamten weiter.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Golf, vermutlich älteren Baujahres, handeln. Das Kennzeichen soll mit "HG" beginnen. Zeugen werden gebeten sich unter der 069/755-46400 zu melden. (jo)

