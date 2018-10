Wahl-O-Mat für Landtagswahl in Hessen

Der Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung, Alexander Jehn, hat ihn am 26. September im Landtag in Wiesbaden freigeschaltet. Ein Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool im Internet, das zeigt, welche Parteien der eigenen politischen Position am nächsten stehen. Gewählt wird am 28. Oktober. Im Rahmen der Jungwählerkampagne "Dein erstes Mal" soll die Online-Wahlhilfe vor allem auch junge Menschen ansprechen und ihr Interesse an der Politik wecken, wie Jehn sagte. Aus diesem Grund hatte die Landeszentrale 18 sogenannte Jugendredakteure aus ganz Hessen eingesetzt, um die Thesen für den Wahl-O-Mat mit zu erstellen.