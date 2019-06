Wer wird Wiesbadener Oberbürgermeister? Letztes Aufeinandertreffen vor der Stichwahl

SPD-Kandidat Gert-Uwe Mende lag im ersten Wahlgang in Wiesbaden vor dem CDU-Mann Eberhard Seidensticker. Beim letzten Duell werden Unterschiede deutlich.

Update, 14. Juni, 20.38 Uhr: Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) kam es zum letzten Duell der beiden Wiesbadener OB-Kandidaten. Unterschiede wurden deutlich bei den Themen Citybahn und Gewerbesteuer. Während CDU-Mann Seidensticker dafür ist, die Gewerbesteuer zu senken, wäre dies für den SPD-Kandidaten Mende ein "leichtfertiges Versprechen", da die von der CDU mitbeschlossenen Hebesätze den Vorgaben der Landesregierung entsprächen. Davon abzuweichen würde die Genehmigung des Haushalts voraussichtlich erschweren, sagt er.

Mende, Befürworter der geplanten Stadtbahn, möchte die bei dem Thema gespaltene Bevölkerung durch einen Bürgerentscheid im Sommer 2020 kitten. So hatte es das Parlament kürzlich beschlossen. Laut Mende gibt es zurzeit keine Alternativen für das Verkehrsproblem. Seidensticker hingegen lässt offen, ob er das Projekt generell befürwortet. Die Trassenführung über die Biebricher Allee gefalle ihm nicht, gibt er aber zu.

Erstmeldung, 13. Juni, 13.26 Uhr: Wiesbaden - Am 16. Juni gilt es für die beiden Kandidaten der Stichwahl zum neuen Wiesbadener Oberbürgermeister. Das Rennen entscheidet sich zwischen dem Sozialdemokraten Gert-Uwe Mende, der bei der eigentlichen Wahl am 26. Mai mit 27,1 Prozent der Stimmen vorne lag, und dem CDU-Mann Eberhard Seidensticker, der im ersten Wahlgang 24,5 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte.

Für die Stichwahl sagt die Statistikabteilung eine sinkende Wahlbeteiligung voraus. Die entscheidende Frage am Sonntag wird daher sein, wer seine Wähler besser mobilisieren kann. Während Mende im ersten Wahlgang quer durch alle Altersgruppen Menschen mobilisieren konnte, fand Seidensticker besonders bei den über 70-Jährigen viel Zustimmung. Erfahrungsgemäß machten sich wahrscheinlich die jungen Leute in geringerem Maße die Mühe, ein zweites Mal wählen zu gehen.

Wahl in Wiesbaden: SPD hat Probleme bei der Mobilisierung

Ein weiteres Problem für Mende ist, dass die SPD bei der ursprünglichen Wahl erneut viele ihrer traditionellen Anhänger nicht erreicht hat. In den SPD-Hochburgen wie Biebrich, Erbenheim und Amöneburg lag die Wahlbeteiligung nur bei 41 Prozent während in den CDU-Hochburgen wie Sonnenberg und Frauenstein 70 Prozent der Wahlberechtigten wählen gingen.

Außerdem sind die Zeiten vorbei, in denen Anhänger der Grünen-Kandidatin Christiane Hinninger, die im ersten Wahlgang mit 23,4 Prozent der Stimmen knapp ausschied, bei der Stichwahl automatisch für den SPD-Kandidaten stimmen – gerade, seitdem Schwarz-Grün auf Landesebene eine erfolgreiche Koalition gebildet hat.

Auf kommunaler Ebene steht hingegen ein Neuanfang an: Der bisherige Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) trat zur Wahl nicht wieder an, nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Vorteilsnahme und Bestechlichkeit gegen ihn aufgenommen hat.

Die aktuellen Kandidaten legen sich dagegen auf den letzten Metern nochmal richtig ins Zeug. Seidensticker probiert es morgens um sechs Uhr mit einem "süßen Gruß" an die Pendler am Wiesbadener Hauptbahnhof. Die Idee mit den Schokobrötchen gefällt aber nicht jedem. Mende versucht sein Glück mit roten Kugelschreibern auf dem Marktplatz. Die Kulis kommen ziemlich gut an, ob das aber auch dem Kandidaten hilft, wird sich erst am Sonntag zeigen.

Zu den Kandidaten

Eberhard Seidensticker ist Dachdeckermeister mit einem eigenem Betrieb in Schierstein. Er ist 2005 in die CDU eingetreten, seit 2011 Stadtverordneter und seit 2016 stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Bei der Kommunalwahl 2016 wurde er durch kumulieren und panaschieren um zwölf Plätze nach vorne gerückt. Der 53-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gert-Uwe Mende ist seit 2006 Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. Zuvor war er Sprecher des hessischen Innenministeriums und Leiter eines Ministerbüros. Seine Kindheit verbrachte er im nordhessischen Bebra, wo sein Vater SPD-Bürgermeister war. Der 56-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Vor Tobias Möllers