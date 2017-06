Schüler prallen mit Traktor gegen Baum

Waldeck - Bei einer Abschlussfahrt sind 19 Schüler in Nordhessen mit einem Traktorgespann verunglückt.

Der 16-jährige Fahrer und vier weitere Jugendliche seien verletzt worden, sagte Polizeisprecher Volker König. Die Verletzungen seien nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensbedrohlich. Laut Polizei waren die Realschüler zwischen 16 und 17 Jahren am Morgen bei Sachsenhausen im Kreis Waldeck-Frankenberg mit Traktor und Anhänger unterwegs. Das Gespann sei in einer Kurve von einem abschüssigen Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei prüfe nun, ob der 16-Jährige das Gespann fahren durfte, erklärte König. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa