Warnstreik bei Straßenmeistereien und Universitäten

Wiesbaden - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Hessen werden am kommenden Mittwoch (8. Februar) die Landesbeschäftigten in den Straßenmeistereien und Universitäten bei einem ganztägigen Warnstreik die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft Verdi will mit der Protestaktion Druck auf das Land als Arbeitgeber machen. Die zentrale Demonstration soll in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden stattfinden, teilte Verdi heute mit. Bis zu 1500 Teilnehmer werden nach Angaben der Gewerkschaft erwartet. Neben den Straßenmeistereien und Universitäten sollen von dem Warnstreik auch die Dienststellen des Landes, die Regierungspräsidien sowie die Frankfurter Universitätsklinik betroffen sein. Die Gewerkschaften fordern für die rund 45.000 Tarifbeschäftigten des Landes sechs Prozent mehr Geld.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) als Verhandlungsführer des Landes lehnt diese Forderung als viel zu hoch ab. Einen eigenen Vorschlag des Landes legte Beuth bei der ersten Verhandlungsrunde nicht vor. Die zweite Gesprächsrunde ist für den 2. und 3. März 2017 vorgesehen. Das Land Hessen führt die Gespräche für die rund 45.000 Tarifbeschäftigten in Eigenregie, weil es im Jahr 2004 aus der Länder-Tarifgemeinschaft TdL ausgetreten ist. Für die übrigen Länder ist die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde für den 16. Februar in Potsdam geplant. (dpa)

Verdi macht mit Warnstreiks Druck Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa