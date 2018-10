Frankfurt - Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt warnt: Unbekannte haben wohl eine Rasierklinge auf einem Sitz in der Bahn versteckt. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei wurde bereits informiert. „Die Täter werden strafrechtlich verfolgt“, heißt es in der Mitteilung auf Facebook. Pendler in der Straßenbahn und S-Bahn in Frankfurt sollten vorsichtig sein. (dr)

