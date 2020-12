Mit wem Sie in Hessen jetzt noch Weihnachten feiern dürfen – und mit wem nicht

Auch Hessen steht ein harter Lockdown mit bestimmten Corona-Regeln bevor. Aber was bedeutet das für Weihnachten? Und mit wie vielen Menschen darf man an den Weihnachtstagen noch feiern?

In Hessen gilt ab Mittwoch (16.12.2020) der harte Corona* - Lockdown .

gilt ab Mittwoch (16.12.2020) der harte - . Für die Weihnachtstage gibt es bei den Corona-Regeln eine Ausnahme .

gibt es bei den eine . Aber mit wie vielen Menschen darf man noch Weihnachten feiern?

Frankfurt – Weihnachten steht bevor. Der ein oder andere hat seinen Weihnachtsbaum schon aufgestellt und voller Vorfreude auf die Weihnachtszeit mit seinen Lieben geschmückt. Manche haben schon das Fleisch für den Braten bestellt und fast alle haben die Geschenke besorgt. Doch die Weihnachtspläne vieler Menschen in Hessen wurden mit der Entscheidung am Sonntag (13.12.2020) kräftig durcheinandergewirbelt. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben einen harten Corona-Lockdown beschlossen – inklusive Kontaktbeschränkungen an Weihnachten. Kurze Zeit später verkündete auch Volker Bouffier, welche verschärften Corona-Regeln auf die Hessen zukommen. Doch was genau bedeutet das für Weihnachten, mit wem darf man in Hessen feiern und mit wem nicht?

+ Corona-Lockdown in Hessen: Mit wem man noch Weihnachten feiern darf. (Symbolfoto) © Cavan Images/Imago Images

Weihnachten im Corona-Lockdown: Neue Corona-Regeln für Hessen

Vor der Verkündung des harten Corona-Lockdown in Hessen hatten sich viele darauf eingestellt, Weihnachten mit bis zu zehn Freunden und Angehörigen aus maximal fünf Haushalten feiern zu können. Diese Corona-Regeln waren Teil der Lockerungen, die auch für Hessen für die Weihnachtstage bis Neujahr beschlossen worden waren. Diese Ausnahme von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollte zwischen dem 23. Dezember bis zum 1. Januar gelten.

Doch mit dem Lockdown-Beschluss ist jetzt klar, diese Ausnahmen gelten nicht mehr. In einer Pressekonferenz erklärte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, was die Corona-Lockdown-Regeln für die Hessen an Weihnachten bedeuten. Statt die Corona-Regeln zwischen Weihnachten und Silvester zu lockern, ist eine Lockerung jetzt nur noch zwischen dem 24. und dem 26. Dezember vorgesehen. Erlaubt sind in dieser Zeit, neben den Personen im eigenen Haushalt, vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis. Kinder unter 14 sind davon ausgenommen. Doch was bedeutet „engster Familienkreis“?

Corona-Lockdown in Hessen Beginn 16. Dezember 2020 Ende Voraussichtlich 10. Januar Kontaktbeschränkungen Fünf Personen aus maximal zwei Haushalten Weihnachten Zwischen dem 24. und dem 26. Dezember gelten Ausnahmeregelungen

Corona-Lockdown an Weihnachten: Das ist bisher zur erlaubten Personen beim Fest bekannt

In der Pressekonferenz am Sonntag (13.12.2020) präzisiert Volker Bouffier, was mit der Umschreibung, man dürfe Weihnachten nur im „engsten Familienkreis“ feiern, gemeint ist. „Das sind dann die Geschwister, das können Kinder sein, das können Eltern sein, je nachdem“. Bei einer weiteren Pressekonferenz von Volker Bouffier am Montag (14.12.2020) wurde mitteilt, dass auch Lebenspartner zu diesem Kreis zählen. Neben dem eigenen Haushalt sollen demnach bis zu vier weitere Personen „jenseits des eigenen Hausstandes“ am gemeinsamen Weihnachtsfest teilnehmen dürfen.

Corona-Lockdown: Wie viele Haushalte sind in Hessen an Weihnachten erlaubt?

Ein weiterer Aspekt zu den erlaubten Personen an Weihnachten ist außerdem interessant. Denn die Anzahl der Haushalte, aus denen diese vier erlaubten engen Familienmitglieder kommen, ist in Hessen in dieser Zeit unwichtig. „Das ist der Versuch, gerade an diesem Tag, nicht in eine sehr schwierige Situation hineinzukommen. Wenn man es mit einem Hausstand und einem weiteren macht und man hat dann zum Beispiel zwei erwachsene Kinder und die Eltern laden die ein, dann hätten sie schon drei Hausstände. Das wollen wir vermeiden“, so Volker Bouffier bei der Pressekonferenz zum Corona-Lockdown in Hessen am Sonntag.

Das ist im Corona-Lockdown an Weihnachten erlaubt:

Feiern mit dem eigenen Haushalt plus vier weiteren Personen aus dem „ engsten Familienkreis “

weiteren Personen aus dem „ “ Darunter fallen Geschwister , Kinder , Eltern, Großeltern und Lebenspartner

, , und Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt

werden nicht mitgezählt Die Anzahl der Haushalte spielt in dieser Zeit zwischen dem 24. und dem 26. Dezember keine Rolle

Weihnachten in Hessen: Werden die Corona-Regeln an den Weihnachtstagen kontrolliert?

Doch was passiert, wenn jemand in Hessen gegen diese Corona-Regeln für Weihnachten verstößt. Drohen dann empfindliche Geldstrafen oder nur eine Verwarnung von der Polizei? Zu diesem Thema appellierte Volker Bouffier an die Eigenverantwortung der Menschen in Hessen. „Alle diese Beschlüsse werden nur erfolgreich sein, wenn die Menschen sich daran halten“, so Bouffier.

Diese Regeln zum Corona-Lockdown durch die Polizei an Weihnachten durchzusetzen, ist nicht vorgesehen, wie Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Pressekonferenz am 14.12.2020 bekannt gab. (Sophia Lother) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Cavan Images/imago images