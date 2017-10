Weltkriegsbombe: 2000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Die Weltkriegsbombe, die Anfang September Frankfurt in Atem hielt.

Frankfurt - Erneut ist in Frankfurt eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Diese soll heute Nacht entschärft werden, der Bereich um den Fundort wird evakuiert.

Bei Bauarbeiten in der Colmarer Straße ist heute Vormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Frankfurter Polizei mitteilte, soll die Bombe noch heute Nacht entschärft werden, Gebäude in der Umgebung werden deswegen evakuiert. Die Polizei will ab 20 Uhr mit der Evakuierung beginnen, betroffen sind etwa 2000 Menschen.

Das Gebiet umfasst laut Polizei folgende Straßenabschnitte:

Autobahn 5 zwischen dem Schwanheimer Ufer und dem Stadtwald

Sonnenweg

Morgenzeile

Libellenweg

Tränkweg

Am Hofgut Goldstein

Zur Waldau

Goldsteinstraße

Am Wiesenhof

Boseweg

Straßburger Straße

Colmarer Straße

Lyoner Straße

Rhonestraße

Herriotstraße

Zur Frankenfurt

Bereiche der Kleingartenvereine "KGV Schwarzbach e.V.", "Niederrad 1893 e.V.", "KGV Waldfried e.V." und "KGV Goldstein 1950 e.V."

Die A5 soll zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz ab 23.30 Uhr gesperrt werden, die Autobahnabfahrt Niederrad bereits ab 19 Uhr.

Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder medizinische Betreuung benötigen, können bei der Feuerwehr unter der Nummer 069/80060-100 einen Krankentransport anfordern. In der Ballsporthalle wird eine Betreuungsstelle für die Betroffenen eingerichtet.

Bereits Anfang September mussten in Frankfurt wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe knapp 65.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, es war die größte Evakuierung der Nachkriegszeit. (nb)

Quelle: op-online.de