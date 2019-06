Weniger Pleiten in Offenbach und Hanau

Offenbach/Hanau – Trotz des abgeschwächten Wirtschaftswachstums in Deutschland ist die Zahl der Insolvenzen auch in Offenbach und Hanau gesunken.

„Das ist erfreulich, wir liegen im Bundestrend“, sagte Jens Lauer, Abteilungsleiter von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Offenbach. Dort gab es im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 152 Unternehmenspleiten, im gleichen Zeitraum 2018 waren es 256. Die Zahl der Insolvenzen sank also um 41 Prozent. Die Verbraucherinsolvenzen nahmen im Amtsgerichtsbezirk Offenbach um 27 Prozent von 296 auf 217 Anträge ab, erklärte Lauer.

Beim Amtsgericht Hanau gab es in der ersten Hälfte dieses Jahres 90 Anträge auf Verbraucherpleiten, 2018 waren es in dem Zeitraum 137. Das bedeutet eine Verringerung der Verbraucherinsolvenzen um 35 Prozent, berichtete Lauer. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank von 165 auf 137. Sie ging damit um 17 Prozent zurück, so Lauer.

Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform weiter mitteilte, gab es im ersten Halbjahr 2019 nur 54 300 Insolvenzfälle und damit 3,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Während sich die Zahl der Verbraucherinsolvenzen um 2,6 Prozent auf 33 400 verringerte, war der Rückgang bei den Unternehmen mit 0,4 Prozent auf 9900 Fälle nur gering.

Obwohl sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den letzten Quartalen abgeschwächt hatte, blieben die konjunkturellen Rahmenbedingungen für die meisten Unternehmen und Verbraucher noch günstig“, teilte Creditreform mit. Das wirke sich weiter positiv auf die Insolvenzzahlen aus. So stützten privater Konsum und Bautätigkeit die Konjunktur.

Verstärkt hätte sich der Gegenwind aber für die Industrie und den Außenhandel. Die Zahl der sonstigen Insolvenzen verringerte sich um 7,0 Prozent auf rund 11 000 Fälle. ku/afp

Quelle: op-online.de