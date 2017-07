Weniger tödliche Tierversuche

Wiesbaden - Mäuse, Ratten, Kaninchen, Fische, Goldhamster, Katzen, Hunde und Schweine: Für die Forschung müssen viele Tiere ihr Leben lassen. Da sollen Zellkulturen und Hautabfälle Abhilfe schaffen. Von Bernadette Winter

Rückläufige Zahlen bei den tödlichen Tierversuchen, dafür mehr Alternativen: Für die Forschung an hessischen Universitäten starben zuletzt weniger Tiere. In den vergangenen zwei Jahren waren es jeweils 37.000, 2014 noch 50.000, heißt es in einer Antwort von Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Ursula Hammann. Auch die Zahl der Tierversuche wäre in der Summe rückläufig, wenn es nicht an der Technischen Universität Darmstadt stark steigende Versuchszahlen im Fachbereich Biologie gebe. Rhein wies jedoch darauf hin, dass an der TU Darmstadt „jedes verbrauchte Tier als Tierversuch zähle“ und es sich dabei größtenteils um tier- und umweltschutzbezogene Versuche an Fischen handle. Diese kämen nicht zu Schaden, sondern würden nach Ende des Versuchs wieder in die Freiheit entlassen. Die Darmstädter Forscher wollen herausfinden, wie Wanderfische besser geschützt und unterstützt werden können. Rhein zufolge ließen sich nichtsdestotrotz „in den letzten drei Jahren auch bei der Zahl der durchgeführten Tierversuche Reduktionen erkennen“.

Die meisten Versuchstiere sind extra für diesen Zweck gezüchtete Mäuse, Ratten, Kaninchen oder Fische. Aber auch Goldhamster, Katzen, Hunde und Schweine sind darunter. An hessischen Universitäten nutzen Wissenschaftler diese Tierversuche hauptsächlich für ihre Grundlagenforschung. Wer mit Tieren arbeitet, muss nachweisen, dass es dazu keine Alternative gibt. Genau darum geht es bei insgesamt drei Professuren an der Goethe-Universität Frankfurt und der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie sollen herausfinden, wie sich Tierversuche ersetzen oder reduzieren lassen und die Tierhaltung verbessern lässt. Bis 2020 fördert die Landesregierung diese Forschung nach eigenen Angaben mit 2,5 Millionen Euro.

„Für fast alle Gebiete gibt es eine Alternative zu Tierversuchen“, sagt Maike Windbergs, die seit Februar in Frankfurt als Tierschutzprofessorin lehrt und forscht. Ein Beispiel seien computergestützte Programme, die die Aufnahme von Wirkstoffen in der menschlichen Haut simulieren und berechnen. „Die ganz große Zukunft liegt aber in Zellkulturen“, erklärt Windbergs. Dabei werde Gewebe im Reagenzglas nachgezüchtet. Auch menschliche Haut, die nach Operationen übrig bleibt, werde für Tests aufbereitet und genutzt.

Götter, Helden und Ganoven - Katzen können alles Zur Fotostrecke

Die Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin lobt in ihrem Jahresbericht 2016 die Professuren. „Diese Forschungsschwerpunkte waren in Hessen bislang noch nicht verankert“, so Martin. Was die Verteilung der Gelder betrifft, herrsche jedoch ein unglaubliches Missverhältnis: „Die Forschung geht dahin, wo Gelder hingehen, also dahin, wo nach wie vor Forscher mit Tieren arbeiten.“ Martin plädiert dafür, Gelder gezielter zu lenken. Nach Ansicht der Landestierschutzbeauftragten könnte sich ein Blick über die Grenzen lohnen. „In den Niederlanden wird genau geprüft, wo es keine Tierversuche braucht.“ Das schließe exakte Zeitpläne mit ein. „Wir diskutieren das und wollen dem Bund entsprechende Vorschläge unterbreiten.“ (dpa)

Quelle: op-online.de