Wenn Zoos zur Arche werden

Frankfurt - Für den „König der Tiere“ kommt sogar der Oberbürgermeister zur Begrüßung. Der neue asiatische Löwe Kumar im Frankfurter Zoo steht für die Hoffnung auf Nachwuchs im Katzendschungel. Klappt das, ist es auch ein Erfolg für die Erhaltungszucht. Von Eva Krafczyk

Stimmt die Chemie zwischen Zoo-Neuzugang Kumar und dem Löwenweibchen Zarina? Das hofft nicht nur der Frankfurter Zoodirektor Manfred Niekisch. Denn ein Wurf tapsiger Löwenbabys würde nicht nur Zoobesucher entzücken, sondern wäre ein Erfolg für den Erhalt asiatischer Löwen, nachdem der Löwe Kashi im Juli im stattlichen Alter von fast 18 Jahren eingeschläfert werden musste.

Asiatische Löwen, ein wenig kleiner und mit etwas spärlicherer Mähne ausgestattet als ihre afrikanischen Vettern, gelten als stark gefährdet. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF gab es Anfang des 20. Jahrhunderts nur noch etwa 20 wild lebende Tiere. Seit die Jagd verboten wurde, hat sich die Art ein wenig erholt, doch der geringe Bestand führte zu Inzucht und einem Verlust genetischer Vielfalt.

Ausgestorben in Afghanistan, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Pakistan, Palästina, Saudi Arabien, Syrien und der Türkei leben die letzten wilden asiatischen Löwen im indischen Nationalpark Gir Forest. Damit sind sie ein klassischer Fall für die „Arche Zoo“, für die Nachzucht gefährdeter und bedrohter Tierarten in den Zoos weltweit. Seit 1994 besteht das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für Asiatische Löwen.

Mittlerweile gibt es mehrere hundert Tierarten, die auf dieses Weise vor dem Aussterben bewahrt werden sollen. Während natürliche Lebensräume durch menschliche Siedlungen oder Auswirkungen des Klimawandels schrumpfen und Wilderer eine anhaltende Bedrohung darstellen, sind Zoos längst nicht mehr ein Ort, wo möglichst viele exotische Tiere zum Bestaunen gesammelt werden, sondern werden wissenschaftlich geführt.

In Frankfurt etwa wird das Internationale Gorilla-Zuchtbuch geführt, aber auch die Zuchtprogramme für Schlanklori, Socorrotaube oder Nashornleguan. „Der Zuchtbuchführer hat die Art mit allen Individuen im Computer und kann dann feststellen, welche Tiere nicht miteinander verwandt sind“, erläutert Niekisch. „Die Tiere, deren Gene am wenigsten in der Zoopopulation vertreten sind, die stehen dann auf Rang eins.“

Derzeit befindet sich die Organisation der Zuchtprogramme in der Umgestaltung: Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) und das Europäische Zuchtbuch (ESB) werden zusammengeführt. „Es macht keinen Sinn, die getrennt zu führen“, meint Niekisch.

Thomas Kauffels, Direktor des Opel-Zoos, spricht von eine Mischkalkulation, die Zoodirektoren zu berücksichtigen haben: „Um Artenschutzaufgaben erfüllen zu können – zum Teil mit Tieren, die für Besucher unscheinbar oder gar hässlich sind – muss man was bieten“, sagt Kauffels, der auch Vorsitzender des Europäischen Zooverbands ist. So würden etwa in der Savannenlandschaft des Kronberger Zoos neben den in der Wildnis reichlich vorhandenen Impalas, Zebras oder Gnus die bedrohten Rothschild-Giraffen gehalten.

Der Opel-Zoo sei Experten bekannt wegen seiner Erfolge beim Erhalt des Mesopotamischen Damhirsches, aber: „Wenn Sie ein Kind fragen, was es im Zoo sehen will, dann kommt da als Antwort nicht Mesopotamischer Damhirsch oder Europäische Moorente, sondern Löwe, Elefant, Giraffe“, räumt Kauffels ein.

Allerdings kann die Nachzucht bedrohter Arten mitunter auch daran scheitern, dass sich die potentiellen Partner einfach nicht ausstehen können. Vor einem solchen Dilemma steht Niekisch gerade bei den Tigern. Neuzugang Vanni etwa stößt beim Frankfurter Tigerweibchen Malea nicht auf Gegenliebe. Zudem ist Malea bereits zu alt für Nachwuchs.

„Da muss man überlegen, wo gibt es einen Zoo, wo ich ein junges weibliches Tier kriege, mit dem es vielleicht besser klappt“, sagt Zoodirektor Niekisch. „Man hat ja nicht die Garantie, dass die Tiere sich von vornherein mögen.“ J dpa

