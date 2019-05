Wetter-Ticker: Experten sagen Hitze-Hammer für Hessen voraus

Am 1. Juni beginnt der Sommer, zumindest für die Meteorologen - und in diesem Jahr auch für uns Hessen!

Christi Himmelfahrt (bzw. Vatertag) durchwachsen

Erstes 30-Grad-Wochenende 2019?

Offenbach - Nach vielen Wolken, Regen und kühle Temperaturen sowie Höchstwerten bis 20 Grad wird es am kommenden Wochenende sommerlich warm. Es könnte sogar der erste Hitze-Hammer 2019 bevorstehen. In Südhessen erwarten Wetter-Experten bis zu 30 Grad. Gut, dass die Freibäder und Badeseen in der Region bereits geöffnet haben.

Bis zum Wochenende bleibt es allerdings weiterhin durchwachsen. Am Feiertag (Donnerstag, 30. Mai, Christi Himmelfahrt; Vatertag) und Freitag laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach rund 20 Grad.

Wetter-Alarm: 2019 droht extremer Sommer

Der Sommer 2018 war übrigens außergewöhnlich heiß. Es könnte aber 2019 noch heftiger werden*, meinen Wetter-Experten - uns steht womöglich ein extremer Sommer bevor. Noch trockener, noch heißer, extreme Waldbrandgefahr auch in Deutschland? So sieht das schlimmste Szenario aus.

