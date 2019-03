Schnee im Bergland und Sturmböen

Wetter in Hessen

+ © Symbolbild: picture alliance / dpa In den kommenden Tagen kann es in Hessen stürmisch werden. © Symbolbild: picture alliance / dpa

Nach aufkommendem Frühling fühlt sich das Wetter in Hessen so gar nicht an: Am Sonntag breitet sich von Südwesten nach Nordosten Regen aus, im Bergland ist sogar Schneefall möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.