Wetter-Experten warnen: Uns stehen stürmische Tage bevor

Wetter: In Hessen droht Sturmgefahr. Ein Wetterexperte sieht sogar Weihnachtsmärkte in Gefahr.

Das Wetter in Hessen wird in den kommenden Tagen ungemütlich. Wetter-Experten sagen Sturm voraus und warnen vor den Gefahren.

Wetter in Hessen: Experte warnt vor Sturmgefahr

Sturmböen von bis zu 80 km/h möglich

Weihnachtsmärkte in Hessen in Gefahr

Offenbach – Das Wetter in Hessen bleibt am Wochenende erst einmal ruhig, nimmt aber in der kommenden Woche an Fahrt auf: In Hessen wird es richtig ungemütlich. Ein Wetterexperte warnt dabei sogar vor Sturm.

Wetter in Hessen: Sturm bringt Gefahren mit sich - auch für Weihnachtsmärkte

„Ab Montag wird es dann aus Westen wechselhaft und nasser. Der Wind frischt auf. Besonders am Mittwoch kann es dann auch mal stürmisch werden. Da sollte man besonders auf den Weihnachtsmärkten vorsichtig sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Tannenbaum durch Windböen umstürzt“, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Weihnachtsmarkt in Hessen wegen schlechtem Wetter und Sturm geschlossen werden muss.

Doch nicht nur auf den Weihnachtsmärkten ist bei diesem Wetter Vorsicht geboten. Der Sturm in Hessen kann Bäume umstürzen lassen, die Straße und Bahnstrecken lahmlegen. Pendler in Hessen müssen sich deshalb höchstwahrscheinlich auf Behinderungen einstellen. Wetterexperten erwarten Sturmböen von bis zu 80 km/h.

Wetter in Hessen: DWD rechnet mit Sturmböen -Gefahr für Weihnachtsmärkte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ebenfalls am Mittwoch mit starken Sturmböen in Hessen. Der Sturm ist vor allem auf den Gipfeln der südwestdeutschen Mittelgebirge wahrscheinlich, könnte natürlich aber auch das Flachland erreichen.

„Die kommenden 14 Tage gestalten sich also sehr spannend. Erst die große Ruhe, dann stürmisch und Regen und dann nach dem 1. Advent möglicherweise der erste Wintereinbruch bis in tiefe Lagen. Letzteres ist aber noch sehr unsicher“, so Wetterexperte Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Von Christian Weihrauch

Ein großer Sturm überrascht ein Ehepaar auf Radtour in Rodgau: Der Mann überlebt nur mit viel Glück, berichtet op-online.de*.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.