Orkantief Sabine: Schulausfall - Straßen und Bahnstrecken gesperrt - Warnung dauert weiter an

Update, 10.02.2020, 7.15 Uhr: Laut Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) ist der Betrieb auf folgenden Linien weiter eingestellt:

RT1 Kassel - Hofgeismar/Hümme

Kassel - Hofgeismar/Hümme RT4 Kassel - Wolfhagen

Kassel - Wolfhagen RT5 Kassel - Melsungen

Kassel - Melsungen Tram 5 Kassel - Baunatal

Kassel - Baunatal Die Tram 4 ist zwischen Kaufungen-Papierfabrik und Hesssich-Lichtenau wegen eiens Oberleitungsschadens außer Betrieb

Zudem weißt die KVG darauf hin, dass der komplette Bus- und Bahnverkehr wegen Sturm Sabine gestört sein kann.

Update, 10.02.2020, 7.02 Uhr: Orkantief Sabine hat Deutschland weiter fest im Griff: Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Region Nordhessen bestehen weiter. In denLandkreisen Werra-Meißner, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Hersfeld-Rotenburg sowie Landkreis Kassel und Stadt Kassel gelten weiterhin die Unwetterwarnungen (Stufe 3) mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde.

In der Nacht hatte der DWD für Nordhessen zudem vor starkem Gewitter gewarnt, aufgehoben wurde die Warnung gegen 5 Uhr am morgen. Die Schulen in der Region bleiben heute größtenteils geschlossen, vor Ort wurden aber Notbetreuungen eingerichtet.

Orkantief Sabine: Warnung für Niedersachsen herabgestuft

In Südniedersachsen hat sich laut dem DWD die Lage etwas beruhigt, hier wurde die Warnung vor Strum Sabine auf Stufe 2, Warnung vor markantem Wetter herabgestuft. Sturmtief Sabine war am Sonntag in Norddeutschland auf die Küste geprallt und zieht derzeit weiter in Richtung Süden.

Orkantief Sabine: Dach des Frankfurter Doms beschädigt

Über Schäden in der Region durch Sabine ist am frühen morgen noch nicht viel bekannt. Am Sonntagabend war bei Melsungen im Schwalm-Eder-Kreis auf der Bundesstraße 246 ein Baum auf die Straße gefallen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt - es staute sich in Richtung Innenstadt. Die Feuerwehr räumte die Straße.

In Frankfurt wurde das Dach des Doms beschädigt. Sturm Sabine hat den Ausleger eines Baukrans umgeknickt und zum Teil durch das Dach gedrückt. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Orkantief Sabine: Bahnverkehr weiter gestört - Regional- und Fernverkehr betroffen

Nachdem die Deutsche Bahn am Abend den gesamten Fernverkehr wegen Sturm Sabine eingestellt hat, wurde am morgen auch der Regionalverkehr in ganz Hessen eingestellt - bis mindetsens 8 Uhr. Reisende und Pendler sollen sich auf der Hompage der Bahn oder die App über die Lage informierem.

Wann der Fernverkehr wieder startet, steht laut einer Pressemitteilung der Bahn noch nicht fest. Die Schäden an den Strecken könnten erst mit Tageslicht begutachtet werden, heißt es dort. Die Bahn wird im Laufe des Tages die Strecken mit Hubschraubern abfliegen und kontrollieren, um die Verbindungen sukzessive wieder freizugeben. Allerdings teilt die Bahn mit, dass die Störungen im Bahnverkehr den ganzen Tag über andauern werden.

Update, 09.02.2020, 21.57 Uhr: Das Unwetter hat Deutschland und Hessen fest im Griff. Orkantief Sabine fegt mit hohen Windgeschwindigkeiten über Deutschland hinweg und hat bereits große Auswirkungen auf das Leben der Menschen: Die Deutsche Bahn (DB) hat den Fernverkehr eingestellt, überall in der Bundesrepublik fallen Schulen am Montag, 10.02.2020 aus, Wetterexperten vergleichen den Sturm schon mit dem Orkan Kyrill aus dem Jahr 2007.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor den starken Windböen mit Orkanstärke (bis zu 120 km/h). Viele Deutsche fragen sich aktuell auch, wo ist der Orkan Sabine in Deutschland?

Update vom 09.02.2020, 21.33 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht darauf aufmerksam, dass es aktuell wegen des großen Aufkommens auf seiner Webseite dwd.de zu längeren Ladezeiten kommen kann. Ausweichen, um Informationen zu Sturm Sabine zu bekommen, können die Nutzer auf der Seite wettergefahren.de.

In eigener Sache: Aufgrund der enormen Zugriffe auf https://t.co/c0actryFJD kann es dort beim Laden zu Verzögerungen kommen. Wir bitten um Entschuldigung. Alternativen: nur Warnungen auf https://t.co/fVaxqNjoW7 , die #Warnwetter-App oder DWD in Twitter/ Facebook. /kis — DWD (@DWD_presse) February 9, 2020

Sturm Sabine verursacht Schulausfall: Auch die Verkehrsgesellschaft Kassel reagiert auf Orkantief

Der Betrieb der Regio-Tram-Linie RT1 (Kassel-Hofgeimsar/Hümme) und RT5 (Kassel-Melsungen) sind wegen des Sturm-Tiefs Sabine vollständig eingestellt. Das teilt die Verkehrsgesellschaft Kassel mit.

Darüber hinaus ist die Strecke für die Tram 5 nach Baunatal im Zuge des Orkantiefs in beide Richtungen gesperrt. Die Straßenbahnen dieser Linie enden an der Haltestelle Mattenberg.

Wetter in Deutschland: Straßenbahnen fallen aus - Orkan-Tief Sabine sorgt für Behinderungen

Die Lossetalstrecke ist für die Tram 4 ab der Wendeschleife Kaufungen-Papierfabrik bis Hess. Lichtenau nach einem Oberleitungsschaden durch den Sturm vollständig gesperrt.

Wann Straßenbahnen auf den genannten Strecken wieder fahren, steht noch nicht fest. Die Verantwortlichen wollen warten, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat.

Wegen Sturm-Tief Sabine: Schulen im Landkreis Northeim bleiben geschlossen

Update, 09.02.2020, 21.11 Uhr: Auch die Lucas-Lossius-Schule in Reinhardshagen bleibt wegen des Sturm-Tiefs Sabine morgen geschlossen. Viele Wetterexperten sehen jetzt schon große Ähnlichkeit zum Sturm Kyrill.

Update, 09.02.2020, 21.01 Uhr: Wetter verursacht Schulausfall in Hessen: Im Landkreis Northeim fällt am Montag, 10.02.2020 an allen Schulen der Unterricht aus. Grund ist das Sturm-Tief Sabine. Schüler der Berufsbildenden Schulen sollen in ihre Ausbildungsbetriebe gehen.

Update, 09.02.2020, 20.59 Uhr: Das Sturm-Tief Sabine sorgt in Nordhessen und Südniedersachsen für weitere Schulschließungen am Montag, 10.02.2020:

beide Grundschulen in Staufenberg

Waldorfschule, Kassel

Jakob-Grimm-Schule, Rotenburg

Grundschule Cornberg

Engelsburg-Gymnasium, Kassel

Update, 09.02.2020, 20.30 Uhr: Schulausfall überall in Nordhessen: Die Freie Waldorfschule Kassel folgt der Empfehlung des Schulamtes und wird am Montag geschlossen bleiben.

Unwetter in Deutschland: Schulausfall und zahlreiche Sturm-Einsätze in Nordhessen wegen Sturm Sabine

Update, 09.02.2020, 20.27 Uhr: Das Orkan-Tief Sabine sorgt für die ersten Einsätze der Feuerwehren im Kreis Northeim. Umgestürzte Bäume haben bislang die Einsatzkräfte aus Echte und dem Raum Bodenfelde beschäftigt. Das teilt die Kreisfeuerwehr Northeim mit. Die Feuerwehren Northeim und Höckelheim mussten außerdem von herabstürzenden Dachziegeln ausrücken. Hier kommt es zu Sperrungen.

Update, 09.02.2020, 20.09 Uhr: Der Schulunterricht im Landkreis Göttingen fällt aus. Zuvor hatte die Stadtverwaltung bereits mitgeteilt, dass auch die Schulen im Göttinger Stadtgebiet am Montag geschlossen bleiben wegen Sabine und den bevorstehenden Schäden.

Auch Südniedersachsen bereitet sich auf das Orkan-Tief Sabine vor

Update, 09.02.2020, 20.03 Uhr: Die starken Orkanböen von Sturm Sabine hat auch Auswirkungen auf Niedersachsen. Im Bereich der Stadt Hann. Münden hat Stadtbrandmeister Dieter Röthig die Einsatzleitwagen wegen des Sturm-Tiefs Sabine besetzen lassen und drei Einsatzabschnitte eingerichtet, um im Bedarfsfall "die Einsatzleitstelle in Göttingen zu entlasten", heißt es auf Anfrage der Redaktion. Die Feuerwehren rechnen mit zunehmenden Windgeschwindigkeiten.

Im Raum Dransfeld wurden unter anderem die Straßen Meensen - Wiershausen sowie Löwenhagen - Bursfelde vorsorglich gesperrt. Im Feuerwehrhaus Dransfeld wurde am Sonntagnachmittag die "Führungsstelle Sonderlagen" zur Koordination der Einsätze eingerichtet. Gleiches galt für die Gemeinde Staufenberg.

Im Raum Hann. Münden sind die Straßen Bursfelde nach Löwenhagen, von Hann. Münden nach Laubach und von Laubach nach Oberode gesperrt worden. Umgestürzte Verkehrszeichen und herabstürzende Dachziegel beschäftigen hier die Polizei wegen des Sturm Sabine, heißt es auf Anfrage.

Im Westen und Nordwesten schon häufig schwere Sturmböen (90-100 km/h), vereinzelt orkanartige Böen (100 bis 115 km/h). Im Süden und Südosten noch windschwach. Wie macht sich der Sturm bei Ihnen bemerkbar? Alle Infos: WarnwetterApp, https://t.co/OGf9yW7fWP + Unwettervideo #sabine pic.twitter.com/elJRANR3kV — DWD (@DWD_presse) February 9, 2020

Sturm in Göttingen: Umgewehter Bauzaun trifft fahrendes Auto

Update, 09.02.2020, 19.07 Uhr: Wegen Sturm: Schulausfall in Hessen - Sturm 13504838 sorgt für Chaos. Eine weitere Schule wird ihre Türen morgen nicht öffnen:

Schule am Dom, Fritzlar

Update, 09.02.2020, 18.54 Uhr: Der Unterricht an allen Göttinger Schulen fällt wegen des Orkan-Tiefs Sabine aus. Das teilt die Stadtverwaltung Göttingen mit.

Auf der zweispurigen Bürgerstraße in Göttingen wurde durch den starken Wind ein Bauzaun auf die Fahrbahn geweht, wo er ein vorbeifahrendes Auto traf. Dieses musste abgeschleppt werden.

Im Stadtgebiet sowie im Landkreis Göttingen fielen einige Bäume um, auch Äste mussten von Straßen beseitigt werden. Die Feuerwehren sind im Einsatz.

+ Orkantief Sabine: Am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel sind nur wenige Reisende unterwegs. Die Deutsche Bahn hat den bundesweiten Fernverkehr gestoppt. © Andreas Fischer

Update, 09.02.2020, 18.45 Uhr: Auch im Landkreis Northeim sorgen erste Ausläufer des Sturmtiefs Sabine für kleine Einsätze der Feuerwehr. So hatte eine Böe einen Baum auf eine Gemeindestraße zwischen Echte und Willershausen geworfen. Auch in Elvershausen mussten Feuerwehrleute einen umgestürzten Baum beseitigen. Zudem wurden laut Polizei in mehreren Orten Bauzäune umgeweht.

Wegen Sturm-Warnung: In Hardegsen können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken.

Update, 09.02.2020, 18.36 Uhr: Die Kitas in Schwalmstadt schließen am Montag, 10.02.2020 wegen Sabine nicht. Das erklärt Bürgermeister Stefan Pinhard. Allerdings werden die Kita-Shuttlebusse am Montag nicht fahren. Die Waldkindergartengruppen bleiben in festen Unterkünften, so Pinhard.

Sturm: Stadt Kassel empfiehlt Unterrichtsausfall

Update, 09.02.2020, 18.23 Uhr: Die Stadt Kassel empfiehlt als Schulträger, dass der Unterricht an allen Schulen im Stadtgebiet am Montag, 10.02.2020 ausfällt. "Dich Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht vor", teilt Oberbürgermeister Christian Geselle mit. Die Schließempfehlung gilt nicht für die Kindertagesstätten. Diese sind am Montag geöffnet.

Update, 09.02.2020, 18.09 Uhr: Immer mehr Schulen lassen den Unterricht ausfallen:

Luisenschule, Kassel

Ahnatal-Schule, Vellmar

Wiesenbergschule, Hümme

König-Heinrich-Schule, Fritzlar

Grundschule an den Türmen, Fritzlar

Gesamtschule, Melsungen

Christian-Bitter-Grundschule, Melsungen

Freiherr-vom-Stein-Schule, Immenhausen

Schule Schenkelsberg, Kassel

Albert-Schweitzer-Schule, Kassel

Wilhelm-Lückert-Schule, Kassel

Georg-August-Zinn-Schule, Kassel

Carl-Schomburg-Schule, Kassel

Sturm Sabine sorgt für Verkehrschaos: Deutsche Bahn stellt Fernverkehr ein

Update, 09.02.2020, 17.53 Uhr: Wichtige Nachricht für alle Reisenden: Die Deutsche Bahn (DB) stellt den Fernverkehr bundesweit ein. Davon wird auch der Bahnhof Kassel-Wilhemshöhe betroffen sein.

Update, 09.02.2020, 17.12 Uhr: Die Fahrten auf der Regio-Tram-Linie RT4 Kassel-Wolfhagen fallen Richtung Wolfhagen aus. Seit 17 Uhr ist der Betrieb auf dieser Strecke vollständig eingestellt. Das vermeldet die Kasseler Verkehrsgesellschaft. Auf der Strecke werden voraussichtlich bis 8 Uhr am Montagmorgen keine Fahrten stattfinden.

Ab circa 18 Uhr sei im gesamten Kasseler Stadtgebiet und dem Umland mit erheblichen Störungen und Ausfällen im Bus- und Bahnbetrieb zu rechnen.

Orkan-Tief Sabine sorgt für Schulausfall

Update, 09.02.2020, 16.29 Uhr: Der Unterricht an allen Schulen im Werra-Meißner-Kreis fällt am Montag wegen des Sturmtiefs Sabine aus. Der Schulbusverkehr findet nicht statt. Das teilt der Kreisauschuss mit. Der Linienverkehr finde statt.

"Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler hat höchste Priorität. Daher haben wir uns für diesen Schritt entschieden", sagte Landrat Stefan Reuß.

Update, 09.02.2020, 16.17 Uhr: Immer mehr Schule bleiben am Montag, 10.02.2020 wegen der Sturmwarnung geschlossen:

Wilhelmsgymnasium, Kassel

Geschwister-Scholl-Schule, Melsungen

Oberstufengymnasium, Eschwege

Berufliche Schulen, Eschwege

Friedrich-Wilhelm-Schule, Eschwege

Grundschule Diemelaue mit Notfallbetreuung, Trendelburg

Update, 09.02.2020, 16.06 Uhr: Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung wird der von der Stadt Trendelburg eingesetzte Kindergartenbus morgen nicht fahren. Die Betreuung in den städtischen Kindergärten sei, unabhängig hiervon, gewährleistet.

Weitere Ausfälle:

Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Immenhausen

Grundschule Calden

Albert-Schweitzer-Schule, Hofgeismar

Update, 09.02.2020, 15.51 Uhr: Das Sturmief Sabine hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb im Landkreis Kassel. Folgende Schulen bleiben am Montag geschlossen:

Die beiden Baunataler Gesamtschulen

Theodor-Heuss-Schule

Erich-Kästner-Schule

Lichtenberg-Gymnasium, Kassel-Oberzwehren

Das teilte THS-Schulleiter Walter Kayser mit. "Wir haben uns mit den Kollegen abgestimmt", so Kayser. Folgende Schule bleibt am Montag auch geschlossen:

Grundschule Ernst-Abbe-Schule, Kaufungen

Auch der Betrieb des Baunataler Aqua-Parks ist wegen der Sturmwarnung beeinsträchtigt. Laut Betriebsleiter Jürgen Grimm schloss das Schwimmbad am Sonntag bereits um 14 Uhr. Am Montag bleibe es ebenfalls geschlossen, so Grimm.

Viele Schulen bleiben wegen des Sturm-Tiefs Sabine geschlossen

Update, 09.02.2020, 14.44 Uhr: Weitere Schulausfälle wurden in Nordhessen bekanntgegeben:

Rhenanus-Schule, Bad Sooden-Allendorf

Grundschule am Brunnen vor dem Tore, Bad Sooden-Allendorf

Wilhelm-Filchner-Schule, Wolfhagen

Christine-Brückner-Schule, Bad Emstal

Elisabeth-Selbert-Schule, Zierenberg

Diemeltalschule, Liebenau

Kesperschule, Witzenhausen

Johannisbergschule, Witzenhausen

Grundschule Niedervellmar, Vellmar

Grundschule Obervellmar, Vellmar

Grundschule Vellmar-Frommershausen, Vellmar

Grundschule Diemelaue, Trendelburg

Käthe-Kollwitz-Schule, Hofgeismar

Valentin-Traudt-Schule, Kassel



Die Gerhart-Hauptmann-Schule in Wanfried gibt Betreuungszeiten in Notgruppen von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr an.

Auch Tierpark Sababurg geschlossen: Nordhessens Schulen in Aufruhr - Sturm Sabine kommt

Orkantief Sabine wird am Abend und in der Nacht auch über den Landkreis Kassel ziehen. Aufgrund der Gefahrenlage fällt am Montag der Unterricht an den weiterführenden Schulen in Wolfhagen, Bad Emstal und Zierenberg aus. Eine Notbetreuung ist eingerichtet. Dies teilt Kreissprecher Harald Kühlborn mit. Der Landkreis Kassel habe auch anderen Schulen empfohlen, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. Ebenfalls für Besucher geschlossen ist der Tierpark Sababurg.

Die Warnung vor der Extremwetterlage mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern gilt vom Abend bis zunächst Montagmorgen. Sturmtief Sabine soll erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Sicherheit draußen haben. Wer nicht unbedingt das Haus verlassen muss, sollte zuhause bleiben.

Update, 09.02.2020, 14.13 Uhr: Zum Schutz vor Sturm Sabine haben die Verantwortlichen beim Landkreis Schwalm-Eder in Nordhessen am Sonntagmittag entschieden, dass am Montag keine Schulbusse fahren werden. In einer Pressemitteilung empfiehlt der Kreis allen Schulleitungen, den Schulbetrieb am Montag einzustellen. Die finale Entscheidung über die Schließung hätten die jeweiligen aber Schulen aber selbst zu treffen. Es zeichnet sich allerdings bereits ab, dass viele darauf eingehen.

Schulen informieren über Ausfall: Unwetterwarnung in Nordhessen

Schon am frühen Nachmittag informierten zahlreiche Schulen auf ihren Internetseiten, dass geschlossen bleibt. Die HNA-Redaktionen erreichten bereits eine Reihe von Emails, in denen die Schulschließungen wegen "Sabine" angekündigt werden:

u. a. die Gesamtschule Melsungen, Melsungen

Grundschule an den Türmen, Fritzlar

Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule (THS), Homberg

Notbetreuungen sind aber sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Landrat Winfried Becker betont, dass in einer solchen wetterbedingten Ausnahmesituation die Sicherheit der Schüler im Vordergrund stehen müsse. Daher habe er sich entschlossen die Schließung der Schulen zu empfehlen.

Auch im Landkreis Kassel gibt es weitere Meldungen zu Unterrichtsausfällen:

Brüder-Grimm-Schule, Hofgeismar

Herwig-Blankertz-Schule, Hofgeismar

Der Werra-Meisner Kreis gibt ebenfalls Schließungen bekannt:

Anne-Frank-Schule, Eschwege und Wanfried (Betreuung von 7.30 bis 13 Uhr)

Geschwister-Scholl-Schule in Eschwege

Gerhart-Hauptmann-Schule in Wanfried

Video: Wegen Sturmtief: Partie in der ersten Fußball-Bundesliga ist abgesagt

Orkantief Sabine: Schulbusverkehr im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen wird am Montag lahmgelegt

Durch die Anordnung des Landrats, den Schulbusverkehr für zunächst den Montag einzustellen, sind praktisch für alle Schulen Fakten geschaffen. „Eltern, die ihre Kinder in der Schule betreuen lassen, müssen den Weg in die Schule eigenverantwortlich organisieren“, heißt es da. Die Maßnahmen seien mit dem Staatlichen Schulamt in Fritzlar abgestimmt. Die Entscheidung für die Situation am Dienstag soll am Montagnachmittag fallen.

Update, 09.02.2020, 13.27 Uhr: Das Orkantief Sabine hält Nordhessen in Atem. Nun haben noch drei weitere Schulen den Ausfall des Unterrichts angekündigt:

Freiherr-vom-Stein-Gesamtschule, Immenhausen

Heinrich-Grupe-Gesamtschule, Grebenstein

Burgberg-Grundschule, Grebenstein

Gustav-Heinemann-Schule, Hofgeismar



Freiherr-vom-Stein Schule, Hessisch Lichtenau

Notfallbetreuung in den betroffenen Schulen ist eingerichtet: Resultat der Sturm- und Unwetterwarnung in Nordhessen

Für die Schulen in Grebenstein gilt: Für den Notfall ist eine Betreuung (1.-4. Stunde) in der Schule möglich, allerdings müssen die Eltern sicherstellen, dass ein sicherer Hin- und Rückweg gewährleistet ist.

Update, 09.02.2020, 12.26 Uhr: Die Schulen in Bad Karlshafen haben ebenfalls den Regelunterricht für morgen abgesagt. Betreuung wird gewährleistet (zlö):

Sieburgschule, Bad Karlshafen

Marie-Durand-Schule, Bad Karlshafen

Update, 09.02.2020, 12.06 Uhr: Die Straßenmeisterei Uslar sperrt angesichts der Sturmwarnung für Deutschland vorsorglich zwei Waldstraßen: Ab Sonntagmittag sollen die Landesstraße von Eschershausen bis Relliehausen und die Kreisstraße von Delliehausen bis Espol (Bohlweg) dichtgemacht werden.

Wetter in Nordhessen: Straßen gesperrt - Wie lange dies anhält, ist durch den Sturm bedingt

Zeitraum für die Sperrung der Straßen sei sturmabhängig, sagt Straßenmeisterei-Leiter Markus Gehle. Er empfiehlt darüber hinaus das Meiden von Waldstraßen.

Update, 09.02.2020, 11.41 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für die Landkreise Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner und Northeim. Zusammengefasst betrifft diese Warnung ungefähr den Zeitraum zwischen Sonntag 17.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr.

Diese Gefahren können laut DWD auf Sie zukommen: „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Ganz frisch kommt das neue ECMWF Modell rein. Das sieht gefährlich aus #Sturm #Orkan #Sabine. Es werden Orkanböen von 130 km/h mitten in NRW gezeigt. (Für Details in die Länder klicken) /LDhttps://t.co/BDowgeQmTN — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) February 7, 2020

Unwetterwarnung in Nordhessen: Orkantief Sabine kommt - Straßen werden vorsorglich gesperrt

Auch Straßen sind bereits gesperrt: Die besonders sturmanfälligen Straßen K75 und K76 von Helmarshausen durch den Reinhardswald nach Gottsbüren bzw. zur B80 sind schon seit dem Vormittag gesperrt (zlö).

Update, 09.02.2020, 11.16 Uhr: Die Eltern schulpflichtiger Kinder können entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montagmorgen zur Schule schicken. Für den Montagmorgen und Vormittag kündigte der Wetterdienst einen weiteren Höhepunkt des Sturmtiefs Sabine über Hessen an.

Weitere Schulen, die am Montag (10.02.2020) geschlossen bleiben:

Paul-Zimmermann-Schule, Korbach

Gustav-Stresemann-Gymnasium, Bad Wildungen

Wigand-Gerstenberg-Schule, Frankenberg

Grundschule, Bromskirchen

Schulgemeinschaft Rosenthal (Nicolaus-Hilgermann-Schule und Außenstelle der Karl-Preising-Schule)

Auenbergschule, Bad Wildungen Odershausen

Schule Breiter Hagen, Bad Wildungen

Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen

Ense-Schule, Bad Wildungen

Grundschule Neuer Garten, Bad Arolsen

Kellerwaldschule, Frankenau



Heftiger Sturm in Nordhessen: Erziehungsberechtigte entscheiden, ob das Kind zur Schule geht

Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden dies selbst. Im Fall des Fernbleibens muss die Schule informiert werden. Die Eltern sollten sich daher ständig über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse informieren und dann abwägend entscheiden.

Eine Notbetreuung für eventuell ankommende Schüler an geschlossenen Schulen wird eingerichtet.

Update, 09.02.2020, 10.29 Uhr: Der Empfehlung Schulen wegen des nahenden Orkantiefs Sabine zu schließen, sind folgende Bildungsstätten in Nordhessen* nachgekommen:

Kaulbach-Schule, Bad Arolsen

Louis-Peter-Schule, Korbach

Mittelpunktschule, Goddelsheim

Grundschule, Sachsenberg

Schule am Enser Tor, Korbach

Mittelpunktschule, Adorf

Christian-Rauch-Schule, Bad Arolsen

Westwallschule, Korbach

Humboldt-Schule, Korbach

Schule Marker Breite, Korbach

Berliner Schule, Korbach

Mittelpunktschule, Sachsenhausen

Diemeltalschule, Usseln

Uplandschule, Willingen

Henkelschule, Vöhl

Schlossbergschule, Rhoden

Grundschule, Edertal

Ederseeschule, Herzhausen

Nicolai-Schule, Mengeringhausen

Hans-Viessmann-Schule, Frankenberg

Grundschule, Röddenau

Grundschule am Burgberg, Battenberg

Valentin-Grundschule, Bad Arolsen/Landau

Ederschule, Herzhausen

Kugelsburgschule, Volkmarsen

Gesamtschule, Battenberg

Alte Landesschule, Korbach

Grundschulen, Bottendorf/Ernsthausen

Helenentalschule, Bad Wildungen

Cornelia-Funke-Schule, Gemünden

Schule am Goldberg, Allendorf (Eder)

Kegelbergschule, Frankenberg

Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen

Hier gibt es weitere Informationen zum Wetter in ganz Deutschland.

Update, 09.02.2020, 08.34 Uhr: Nachdem der DWD gestern eine weitere offizielle Warnung ausgesprochen hat, meldet sich der Landrat von Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) zu Wort: Aufgrund der Sturmwarnung empfiehlt Landrat Dr. Reinhard Kubat, die Schulen im Landkreis am Montag, 10. Februar, geschlossen zu halten.

Wetter: Landrat aus Nordhessen empfiehlt Schulschließungen wegen Sturm-Warnung

„Wir als Schulträger können darüber lediglich eine Empfehlung aussprechen, was wir in diesem Fall tun“, sagt Landrat Dr. Reinhard Kubat. Laut Deutschem Wetterdienst seien für den Landkreis in Nordhessen* orkanartige Böen angekündigt. „Ich empfehle daher allen Schulleiterinnen und Schulleitern, den Schulbetrieb am Montag ausfallen zu lassen.“ Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei der jeweiligen Schule.

Update, 08.02.2020, 19.05 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnungen vor dem Sturmtief Sabine für Nordhessen aktualisiert. Der DWD warnt im Werra-Meißner-Kreis, im Schwalm-Eder-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg vor heftigen Orkanböen ab Lagen über 600 Metern. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Sonntag (09.02.2020) ab 16 Uhr bis Montag (10.02.2020) bis 12 Uhr.

Zudem warnen die Wetterexperten vor Sturmböen im Schwalm-Eder-Kreis und im Werra-Meißner-Kreis ab Sonntag (09.02.2020) ab 12 bis Dienstag (11.02.2020) bis 18 Uhr.

Die Warnung gilt für den Kreis Waldeck-Frankenberg, den Kreis Northeim und den Kreis sowie die Stadt Kassel zwischen Sonntag (09.02.2020) ab 8 Uhr bis Dienstag (11.02.2020) bis 18 Uhr.

Sturm auch in Nordhessen erwartet - Orkantief Sabine: ADAC rät von Autofahrten bei diesem Wetter ab

Update, 08.02.2020, 17.41 Uhr: Das Orkantief Sabine soll am Sonntag laut Wetterexperten über ganz Deutschland hinwegfegen. Mit schweren Stürmen und einzelnen Orkanböen sei zu rechnen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Update, 08.02.2020, 11:40 Uhr: Die Experten von wetter.com warnen vor Orkantief SABINE. Sie rechnen mit massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, maßgeblich, wenn es um den Bahn-, Straßen- und Flugverkehr geht. Der Sturm soll bis Montag andauern und wetter.com prognostiziert: „Wir werden es also zum Start in die neue Woche mit zahlreichen umgestürzten Bäumen zu tun haben.“

Deutschland erwartet Orkantief #Sabine. Wetterexperten rechnen ab Sonntagabend mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Der ADAC rät von unnötigen Autofahrten ab. https://t.co/vw3eqse5ww pic.twitter.com/qGm0vwdaai — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) February 9, 2020

Sowohl die Deutsche Bahn als auch der ADAC raten dazu, sich eine Fahrt vorher gut zu überlegen. DB lockert wegen des Orkantiefs die Gültigkeit seiner Fernverkehr-Tickets: „Alle Tickets im Fernverkehr, die an den kritischen Tagen vom 9. bis einschließlich 11. Februar betroffen sind, behalten demnach ihre Gültigkeit - und können bereits am Samstag und bis mindestens Dienstag, den 18. Februar, genutzt werden.“

Deutscher Wetterdienst und wetter.com zu Orkantief Sabine - Gefahr auch in Nordhessen

Darüber hinaus können Fahrtickets auch storniert werden. Der ADAC verweist auf die Gefahr herabfallender Gegenstände bis hin zu umstürzenden Bäumen. Die Wetterexperten rechnen weiterhin mit Dauerregen und daraus resultierende Hochwassergefahr: „Es besteht Lebensgefahr!“

Update, 07.02.2020, 14.59 Uhr: Ab Sonntagnachmittag (09.02.2020) kann es ungemütlich in Nordhessen werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt einen kräftigen Sturm an, der von Nordwesten nach Deutschland zieht. Auch für Nordhessen spricht der DWD Warnungen vor Orkanböen aus.

Auf den Bergen könne dieser Sturm Orkanböen bringen, im Binnenland schwere bis orkanartige Windböen. Auch am Montag kann es laut DWD verbreitet schwere Sturmböen, eventuell auch orkanartige Böen geben. Für Sonntag (09.02.2020) ab 16 Uhr bis Montag (10.02.2020) 6 Uhr gibt es Warnungen vor möglichen Orkanböen für den Kreis Northeim, den Werra-Meißner-Kreis, für Kreis und Stadt Kassel, den Kreis Waldeck-Frankenberg und den Schwalm-Eder-Kreis.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

Sturm zieht über Deutschland - Feuerwehr Kassel gibt Tipps wegen Wetter in Nordhessen

Die Feuerwehr Kassel rät Bürgern sich über die aktuellen Wetterentwicklungen zu informieren und sich vor dem Sturm zu schützen. Autos sollten in Garagen und nicht unter Bäumen geparkt werden - lose Gegenstände, wie Mülltonnen oder Gartenmöbel, gesichert werden. Fenster und Türen sollten außerdem geschlossen bleiben. Von Spaziergängen im Wald wird abgeraten. Auch im Stadtgebiet sollte bei einem Sturm auf umherfliegende Gegenstände geachtet werden.

Wetter in Nordhessen: Warnung vor Sturmböen im Kreis-Waldeck-Frankenberg

Update, 03.02.2020, 06.58 Uhr: Ein weiteres Mal verlängert der Deutsche Wetterdienst seine Sturmböen-Warnung. Im Kreis Waldeck-Frankenberg sollte heute bis 16.00 Uhr oberhalb von 600 m mit Sturmböen (60 km/h bis 70 km/h) gerechnet werden. Weiterhin gilt es, sich vor herabfallenden Gegenständen zu schützen.

Update, 02.02.2020, 10.36 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst verlängert seine Warnung vor Sturmböen in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner bis in die Nacht zu Montag (03.02.2020) um 3 Uhr. In Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder tritt der starke Wind in Lagen ab 400 Metern auf, im Werra-Meißner-Kreis ab 600 Metern.

Deutscher Wetterdienst erweitert Warnung vor Sturmböen in Nordhessen

Zudem erweitert der Wetterdienst am Sonntag die Warnung vor Sturmböen auf die Stadt und den Landkreis Kassel - wo ebenfalls in Lagen ab 400 Metern starker Wind für herabfallende Äste und Gegenstände sorgen kann.

Es gibt eine bedenkliche Prognose für das Jahr 2020: Meteorologen warnen vor einem extremen Frühling*. Der Winter in Deutschland war bisher eher enttäuschend - zu warm, zu mild. Die Prognosen für den Frühling 2020 geben weiter Anlass zur Sorge.

Update, 01.02.2020, 14.58 Uhr: Erneut verlängert der Deutsche Wetterdienst seine Warnung vor Sturmböen in den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner. Der starke Wind - teils auch bis in tiefen Lagen - soll nun bis Sonntagvormittag (02.02.2020) gegen 10 Uhr anhalten. Bei Sturmböen die Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Stunden pro Kilometer erreichen können, warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem vor herabfallenden Gegenständen.

Wetter in Nordhessen bleibt ungemütlich: Sturmböen und Dauerregen sind angesagt

Auch ansonsten wird das Wetter in Nordhessen in den kommenden Tagen nicht sonderlich schön: Dank einer kräftigen westlichen Strömung kommt aktuell zwar sehr milde Meeresluft in der Region an und die Temperaturen liegen am Wochenende im zweistelligen Bereich. Hinzu kommt neben den Sturmböen aber auch Dauerregen.

Kräftig schauert es vor allem am heutigen Samstag (01.02.2020), das Regenwetter soll aber, mit einigen teils auch längeren Pausen, bis Dienstag anhalten. Gewitter sind für Samstag nur vereinzelt vorausgesagt.

Update, 31.01.2020, 13.56 Uhr:Es gibt eine Verlängerung der Sturm-Warnung für die Landkreise Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg bis Samstag (01.02.2020) 18.00 Uhr.

Update, 30.01.2020, 18.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen im Schwalm-Eder-Kreis, im Werra-Meißner-Kreis und im Kreis Waldeck-Frankenberg. Betroffen sind jeweils Lagen über 600 Meter. Die Warnungen gelten von Donnerstag (30.01.2020) ab 20 Uhr bis Freitag (31.01.2020) bis 14 Uhr.

Die Sturmböen könnten laut Deutschem Wetterdienst Geschwindigkeiten von bis zu 104 km/h erreichen. In den Regionen sollte auf herabfallende Gegenstände wie Äste geachtet werden.

Update, 28.01.2020, 15.20 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter im Kreis Waldeck-Frankenberg. Die Warnung gilt bis Dienstag (28.01.2020) bis 15.45 Uhr.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter und Sturm in Nordhessen

Update, 28.01.2020, 13.35 Uhr: Im Schwalm-Eder-Kreis gibt es nun ebenfalls für den Zeitraum zwischen 13.36 und 14.15 Uhr eine Warnung fürstarkes Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10).

Update, 28.01.2020, 10.55 Uhr: Im Kreis Waldeck-Frankenberg wird zwischen 10.24 und 11.45 Uhr neben Sturm nun auch vor starkem Gewitter gewarnt.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Bitte aufpassen, denn es kann örtlich Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.

Sturm-Warnung in Nordhessen: Alle Landkreise sind betroffen

Erstmeldung, 28.01.2020, 08.33 Uhr: Im Kreis Waldeck-Frankenberg und im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen gibt es eine amtliche Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Sturm: Zwischen 07.39 und 17.00 Uhr muss mit starken Sturmböen gerechnet werden.

Für Kassel und Umgebung, den Werra-Meißner-Kreis und den Kreis Hersfeld-Rotenburg in Nordhessen gilt die amtliche Wetterwarnung ebenso: Im Zeitraum zwischen 07.39 bis 18.00 Uhr ist hier ebenfalls mit Sturmböen zu rechnen.

Auch für die vier Landkreise Göttingen, Holzminden, Northeim und Osterode aus Südniedersachsen wurden Warnungen ausgesprochen.

Achtung: Sturm-Warnung - Böen können um die 100 km/h betragen

Laut dem Deutschen Wetterdienst können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen um 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) gerechnet werden.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Bitte beachten Sie, dass zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen können. Achten Sie deshalb bei Warnung vor Sturm besonders auf herabfallende Gegenstände.

Sturm-Warnung? Wie wird das Wetter in Deutschland am 28.01.2020?

„Katwarn“- Alarm: Deutscher Wetterdienst warnt vor Extremwetterlage mit Sturm und Gewitter

„Alarmstufe rot!“ - der Deutsche Wetterdienst hat eine drastische Warnung ausgesprochen. Mit dem „Katwarn“- Alarm wird vor Extremwetterlage* gewarnt. In einigen Teilen Deutschlands herrscht Gefahr von Eisregen, Glätte und Sturm. Jetzt drohen Orkanböen.

Achtung, der Deutsche Wetterdienst warnt: Möglich sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!

