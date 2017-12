Viel Nässe und ein Temperatursprung zum Jahresende

Offenbach - Wind, Regen, Schnee und ein bisschen Sonnenschein: Das Wetter zeigt sich zum Jahresende in Hessen abwechslungsreich.

Am Samstag steigen die Temperaturen bis auf zwölf Grad, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am heutigen Mittwoch voraus. Doch zunächst erreichen die Werte am (morgigen) Donnerstag höchstens fünf Grad. Der Himmel ist grau, ab und zu regnet es. Oberhalb von 300 Metern fällt Schnee. Besonders im Süden kann es zu starken Böen kommen.

Am Freitag lässt sich bei ähnlichen Temperaturen und teils starken Böen gelegentlich die Sonne blicken, bevor das Quecksilber am Samstag den Sprung nach oben macht. Der Wind weht weiterhin kräftig und vor allem am Vormittag fällt reichlich Regen. (dpa)

