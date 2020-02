Das Wetter an Karneval: Prognosen für Kassel, Fritzlar und Co.

Ein kleiner Regenschauer dürfte die Freude an Karneval nicht bremsen (Symbolbild).

Wettervorschau für die „fünfte Jahreszeit“: Das Wetter zum Karneval wird durchwachsen. Mancherorts droht Sturmgefahr am Rosenmontag.

Die närrischen Tage zum Karneval beginnen am 20.2.2020 und enden am Aschermittwoch (26.2.2020)

beginnen am 20.2.2020 und enden am (26.2.2020) Sturmtief „Bennet“ bringt Karnevalsumzüge in Gefahr

So wird das Wetter: Mit vereinzelten Schauern ist zu rechnen

Umzüge, Musik, Masken und Verkleidungen - Karneval, auch Fasching oder „fünfte Jahreszeit“ genannt, wird deutschlandweit gefeiert und dabei sehr unterschiedlich begangen. Als echte Hochburg gilt vor allem das Rheinland.

Doch gerade in puncto Umzügen und Feierlichkeiten auf offener Straße spielt das Wetter eine erhebliche Rolle. Wir berichten, mit welchem Wetter über die Feiertage zu rechnen ist.

Wetter an Karneval: So wird das Wetter am Donnerstag

In Kassel, Nordhessen und Südniedersachsen sollten Jecken und Narren am Donnerstag (20.02.2020) den Regenschirm einpacken, denn an der Weiberfastnacht ist den ganzen Tag, insbesondere morgens und nachts, mit Regen zu rechnen.

Auch in Fritzlar, wo das närrische Treiben am Karneval jährlich besonders präsent ist, muss man sich auf regnerisches Wetter und Temperaturen von etwa 9 Grad einstellen.

Wetter an Karneval: Sturmtief „Bennet“ - Rosenmontag in Gefahr?

Nach den beiden Stürmen „Sabine“ und „Victoria“ ist mancherorts die Sorge groß, dass das Wetter den Feierlichkeiten am Karneval einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Doch auch wenn das heranziehende Sturmtief „Bennet“ im Westen am Rosenmontag eventuell den Spielverderber mimen wird, muss man sich in Nordhessen und Südniedersachsen zum aktuellen Zeitpunkt darüber nicht den Kopf zerbrechen.

Wetter an Karneval: Regenschirm am Rosenmontag einpacken

Zwar sind sowohl in Nordhessen als auch in Südniedersachsen einzelne Regenschauer gemeldet, allerdings sollen sich diese wohl hauptsächlich auf den Vormittag beschränken. Mit etwas Glück ist es bis zum größten Rosenmontagsumzug der Region in der Domstadt Fritzlar um 14 Uhr wieder trocken.

Auch von sturmartigen Orkanböen, auf die man sich unter anderem in Köln und Düsseldorf gefasst machen muss, scheint man in Kassel, Fritzlar und Südniedersachsen verschont zu bleiben. Umzüge und andere Festivitäten dürften also problemlos vonstattengehen und dabei vom Wetter nicht beeinträchtigt werden. Wer an Karneval auf Nummer sichergehen möchte, sollte aber dennoch den Regenschirm oder zumindest eine Regenjacke mitnehmen.

In unserem Video: Kreative und einfache Kostümideen

Mehr zum Karneval in der Region

2019 musste der Rosenmontagsumzug in Fritzlar vorzeitig abgebrochen werden.

Außerdem kündigt die nordhessische Polizei für die Karnevalszeit verstärkte Verkehrskontrollen an.