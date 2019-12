Schock-Prognose! Eiskalter Start ins neue Jahr droht

Wie wird das Wetter im neuen Jahr? Mehrere Faktoren sprechen für einen eiskalten Start in 2020.

Offenbach – Das Wetter im Winter bleibt warm. Zumindest bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Zum Jahreswechsel hin werden die Temperaturen jedoch stetig sinken. Was das genau in Grad Celsius bedeutet, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Das europäische Wettermodell ECMWF geht um Silvester herum derzeit von Tageshöchstwerten um die 4 °C. Das amerikanische Wettermodell GFS berechnet Temperaturmaxima von maximal -2 °C und minimal -6 °C. Wahrscheinlich werden die Temperaturen beim Wetter im Winter in der Mitte liegen, also Tageswerte um 2 Grad und nachts bei -2 Grad.

Wetter im Winter: Blockierende Hochdruckgebiete sorgen für Kälte

Die Abkühlung beim Wetter zum Jahreswechsel in Deutschland wird durch ein blockierendes Hochdruckgebiet über Nordeuropa abgelöst. Wo dieses Hoch genau positioniert und wie stark es werden wird, ist derzeit allerdings noch unsicher. Je nach Position und Stärke des Hochs wird auch die Luftströmung variieren, die nach Deutschland fließt.

Liegt das Hochdruckgebiet über Skandinavien, wird das Wetter im Winter besonders kalt, da sibirische Kaltluft zu uns geführt wird. Die entscheidende Frage, ob der Winter Einzug hält, hängt davon ab, wie lange das blockierende Hochdruckgebiet anhalten wird. Sollten sie länger anhalten, wird es kälter.

Wetter im Winter: Sonnenzyklus beeinflusst Temperatur

Auch unsere Sonne schwächelt aktuell. Ihre Aktivität schwankt in einem Zyklus von elf Jahren zwischen dem solarem Minimum und Maximum. Die Sonnenaktivität wird durch die Anzahl der Sonnenflecken sichtbar: Werden besonders wenige Sonnenflecken gemessen, erleben wir ein solares Minimum. Die UV-Strahlung ist dann 6 bis 10 Prozent niedriger als in den Jahren des solaren Maximums. Das bedeutet: Das Wetter im Winter wird kälter.

Heute schon wieder bis 17 Grad warm! Wann kommt der Winter-Schock? https://t.co/I4O7LUCLfc — Dominik Jung (@WetterExperte) 19. Dezember 2019

Die aktuellen klimatologischen Faktoren deuten also insgesamt auf einen kalten Winter in Deutschland hin. Berechnungen von anderen, langfristigen Klimamodellen wie etwa das der US-Behörde NOAA gehen dagegen von einem überdurchschnittlich warmen Winter aus. Allerdings beziehen sich diese Modelle das solare Minimum, also die weniger starke UV-Strahlung, in ihre Berechnungen nicht mit ein. Ob wir mit der klirrenden Kälte im Januar und Februar also rechnen können, bleibt weiterhin spannend.

