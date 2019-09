Leiche am Sportplatz in Nieder-Wöllstadt gefunden - Todesursache geklärt

Am Sportplatz in Nieder-Wöllstadt wurde ein 39-Jähriger leblos aufgefunden.

Nach dem Fund einer Leiche an einem Sportplatz in Nieder-Wöllstadt ist wohl geklärt, woran der Mann zu Tode kam.

Update, 13. September: Der 39-jährige Mann aus Neu-Isenburg, dessen lebloser Körper am Dienstagmorgen am Sportplatz in Nieder-Wöllstadt gefunden worden war, starb mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem plötzlichen Herztod. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen auf Anfrage mit.

Erstmeldung, 10. September: Trauriger Fund in Nieder-Wöllstadt. Am frühen Dienstagmorgen ist am Sportplatz ein lebloser Mann aufgefunden worden. Für den 39-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Wöllstadt: Mann aus Neu-Isenburg verstorben

Rettungssanitäter und Notarzt waren im Einsatz. Doch der Mann aus Neu-Isenburg verstarb vor Ort. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hat die Polizei Mittelhessen nach ersten Erkenntnissen nicht. Vielmehr wird ein Unfall vermutet.

Leichenfund in Wöllstadt: Obduktion angeordnet

Doch was war passiert? Bisher gibt der Fall Rätsel auf. Um die tatsächliche Todesursache zu klären, wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Leichnams erfolgen.

red