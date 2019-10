Zwei Menschen bei Bränden in der Wetterau verletzt - Fachwerkhaus unbewohnbar

Gleich zwei Mal brennt es in der Nacht im Wetteraukreis. In Echzell gerät ein Fachwerkhaus in Flammen, in Friedberg eine Wohnung.

Friedberg/Echzell - In der Nacht hat es in der Wetterau gleich zwei größere Brände gegeben. In einem Fachwerkhaus in Echzell ist am Donnerstag (10.10.2019) gegen 4.30 Uhr Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei Gießen auf Nachfrage. Der Brand habe sich schnell vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss ausgebreitet.

Durch das Eingreifen der Feuerwehr wurde verhindert, dass die Flammen auf die umliegenden Fachwerkhäuser übergriffen. Diese sind in der Straße sehr eng aneinander gebaut und waren deshalb auch von den Flammen bedroht.

Echzell: Brand in Fachwerkhaus im Wetteraukreis

Die Bewohner des betroffenen Hauses in Echzell seien zum Zeitpunkt des Brands entweder bereits verzogen oder im Urlaub gewesen, so die Polizei in Gießen. Verletzte gab es demnach nicht. Das Feuer habe große Teile des alten Fachwerkhauses zerstört, es sei nun unbewohnbar.

Die Hauptstraße von Echzell war am frühen Morgen wegen dem Brand gesperrt worden. Anwohner wurden gebeten, vorsorglich ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Später werden Brandermittler vor Ort erwartet, die weitere Nachforschungen zur Brandursache anstellen. Die genaue Höhe des Schadens, den das Feuer angerichtet hat, ist noch nicht bekannt.

Friedberg Wetteraukreis: Feuer in Wohnung - zwei Verletzte

Auch in Friedberg im Wetteraukreis hat es am frühen Morgen gebrannt. Wie die Polizei in Gießen auf Nachfrage mitteilt, wurde gegen 6.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus im Ginsterweg gemeldet.

Zuerst hieß es, es habe aus einem Ofen gebrannt. Nun wird als Brandursache ein Defekt im Ofen vermutet. Durch das Löschwasser wurde ein „erheblicher Schaden im Erdgeschoss“ verursacht, sagte der Polizeisprecher.

Wetteraukreis: zwei Verletzte in Friedberg

Das in der Wohnung lebende Ehepaar erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde ins Friedberger Krankenhaus eingeliefert. Auch hier ist die Höhe des Schadens noch unbekannt.

agr