Widerstand gegen Jobabbau bei Continental

Babenhausen – Gegen den Personalabbau beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental in Babenhausen regt sich Widerstand von Gewerkschaften, Betriebsrat und aus der Politik. VON MARC KUHN UND NORMAN KÖRTGE

„Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben einer Schließung von deutschen Standorten nicht zugestimmt“, sagte gestern der Bezirksleiter der IG Metall Mitte, Jörg Köhlinger. „Und wir werden einen Kahlschlag in Babenhausen auch nicht kampflos akzeptieren. “ 3 700 Kollegen würden dort engagiert arbeiten. „Und nun, da die Konjunktur nachlässt, erfahren sie vom geplanten Kahlschlag in Südhessen“, kritisierte Köhlinger. „Das steht mit guter Unternehmensführung nicht im Einklang. “ Die IG Metall erwarte, dass der Continental-Vorstand Verantwortung für die Beschäftigten übernehme und nicht nur für den Börsenkurs. „Wir werden uns auf einen harten Konflikt in Babenhausen einstellen. “.

Jochen Homburg, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Darmstadt, fügte hinzu: „Genau in diesem Jahr wird der Ergänzungs-Tarifvertrag am Standort Babenhausen auslaufen.“ Die von den Beschäftigten erbrachten Beiträge habe der Conti-Vorstand mitgenommen. „Und jetzt soll bei der ersten Schwierigkeit am Markt geschlossen werden? Eine solch unverhältnismäßige Schließung wird auf unseren massiven Widerstand stoßen“, sagte Homburg

„Wir können das Vorgehen des Vorstandes nicht verstehen und akzeptieren“, erklärte Roland Weihert, Vorsitzender des Betriebsrates. „Unsere Geschäftsführung hat keinerlei Zukunftsvisionen und auch keinen Plan, wie wir Arbeitsplätze in Babenhausen sichern können.“ Aus reiner Profitgier sollten die Arbeitsplätze der Kollegen geopfert werden. „Wir werden um jeden Arbeitsplatz in Babenhausen kämpfen“, sagte Weihert.

Für Babenhausens Bürgermeister Joachim Knoke (SPD) kam die Nachricht vom massiven Stellenabbau – etwa 2200 Arbeitsplätze sollen wegfallen – überraschend, auch weil das Unternehmen jüngst erst kräftig in den Standort investiert und einen großen Gebäudetrakt angebaut habe. Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) bezeichnete das Vorhaben des Unternehmens zum einen als einen herben Verlust für die Menschen, die dort arbeiten, aber zum anderen auch für die gesamte Region. Schließlich sei Continental der größte Arbeitgeber im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Der aus Groß-Umstadt stammenden SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann zeigte sich in einer ersten Reaktion erstaunt über den Stellenplatzabbau, zumal ihm erst in der vergangenen Woche auf der IAA in Frankfurt vorgeführt worden sei, welche Innovationen und Produkte aus Babenhausen kommen. Auch er gibt sich kämpferisch: „Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Kämpfen lohnt sich.“

Quelle: op-online.de