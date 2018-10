Wieder mehr Lehrlinge in Hessen

Wiesbaden - Das neue Ausbildungsjahr ist mit einem deutlichen Plus gestartet: Fast 23 150 Lehrlinge haben eine Ausbildung bei Unternehmen der Industrie- und Handelskammern (IHK) aufgenommen.

Das sind über 860 Azubis oder 3,9 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, wie die Kammern gestern in Wiesbaden mitteilte. „Der kräftige Start in das neue Ausbildungsjahr macht Hoffnung, dass die duale Berufsausbildung bei den Jugendlichen wieder an Attraktivität gewinnt“, erklärte Brigitte Scheuerle, zuständig für berufliche Bildung beim hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK). „Nach den Rückgängen zwischen 2011 und 2017 tut eine Belebung des Ausbildungsmarktes der hessischen Wirtschaft mehr als gut. “.

Die Zahl der Neueintragungen hätte noch höher sein können, berichteten die IHK. Allein die hessische IHK-Ausbildungsbörse hatte fast 600 Lehren im Angebot. Die hessischen Kammern betreuen rund 14 000 Ausbildungsbetriebe und 60 Prozent der Ausbildungsverhältnisse im Land. Zuwächse sind aktuell in den metall- und elektrotechnischen Berufen, bei den Hotel- und Gastronomieberufen, im Handel wie auch in der Logistik zu verzeichnen.

Gestützt wird die Zunahme an Lehrverträgen durch den Einstieg junger Geflüchteter in Ausbildung. Waren es vergangenes Jahr noch 708, so haben 2018 bereits 932 eine Berufsausbildung begonnen, hieß es. Fast die Hälfte sei aus Afghanistan. J ku

Quelle: op-online.de