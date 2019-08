15-jährige Mandy vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die 15-jährige Mandy aus Wiesbaden wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei konnte das Mädchen bisher nicht finden.

Wiesbaden - Seit Dienstagabend wird die 15-jährige Mandy Scheffler aus Wiesbaden vermisst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ihre Mutter hatte sie gestern Mittag zum letzten Mal in der Wohnung der Familie gesehen und am Abend bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Wiesbaden: Mädchen vermisst

Die Kriminalpolizei ermittelt, wo sich Mandy in der Zeit seit gestern aufhält ist, nicht geklärt. Die Polizei überprüfte auch, ob Mandy sich in Niedernhausen aufhielt, allerdings ohne Ergebnis.

Mandy wird vermisst

Mandy Scheffler ist 1,63 Meter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare. Sie war zuletzt mit einer beigen Bomberjacke, einer schwarzen Jogginghose mit roten Streifen an der Seite und weiß-grünen Schuhen der Marke Adidas bekleidet. Zudem führte sie eine kleine, schwarze Handtasche bei sich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

