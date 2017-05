28-Jähriger mit Messer niedergestochen

Wiesbaden - Ein zunächst unbekannter Täter hat einen 28-Jährigen am Wiesbadener Schlosspark schwer mit einem Messer verletzt.

Ein Zeuge hatte am Samstagabend einen Streit zwischen dem 28-Jährigen und dem mutmaßlichen Täter beobachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Männer seien anschließend aufeinander los gegangen, der mutmaßliche Täter habe fliehen können. Sanitäter hätten Einstiche am Oberkörper des 28-Jährigen festgestellt. Das Opfer wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (dpa)

