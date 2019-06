Erneut Schäden an Salzbachtalbrücke - A66 im Berufsverkehr dicht

Schäden an der Salzbachtalbrücke

Am Freitag wurden erneut Schäden an der Salzbachtalbrücke entdeckt. Sie ist deshalb für den Schwerlastverkehr gesperrt - es kommt zu Staus.

Wiesbaden - Am Freitag wurden erneut Schäden an der Salzbachtalbrücke entdeckt. Diese ist deshalb für Fahrzeuge ab 7.5 Tonnen gesperrt. Das hat Folgen für den Berufsverkehr am Dienstagmorgen.

Aktuell staut es sich auf der A66 zwischen Wiesbaden-Frauenstein und - Biebrich auf sechs Kilometern. Derzeit ist auch nur ein Fahrstreifen frei.



ror

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Bald Verkehrsentlastung auf Salzbachtalbrücke? Kilometerlange Staus auf der A66



Seit Monaten gibt es auf der A66 massive Verkehrsbehinderungen. Grund ist ein Baufehler an der Salzbachtalbrücke. Bald könnte sich das jedoch ändern.



Massive Verkehrsbehinderungen auf der A66: Grund ist die Salzbachtalbrücke



Am Dienstagmorgen kommt es rund um die Salzbachtalbrücke auf der A66 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.