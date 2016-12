Drei Männer stechen auf Betrunkenen ein

Nach einer Zigarette gefragt

Wiesbaden - Ein Betrunkener ist in Wiesbaden von drei Männern angegriffen und verletzt worden. Der 32-Jährige war nach eigenen Angaben am Donnerstagabend im Stadtteil Dotzheim unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Er habe stark unter Alkoholeinfluss gestanden und nur begrenzte Angaben zum Tatablauf geben können. Demnach fragten ihn die drei Männer nach einer Zigarette. Nachdem er dies verneint habe, sei ihm Blut im Bereich des Oberkörpers aufgefallen. Der Mann musste operiert werden. Lebensgefahr bestand aber nicht. Ob er mit einem Messer oder einer anderen Stichwaffe verletzt wurde, war laut Polizei zunächst noch unklar. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Ein unbekannter Mann habe den Verletzten in eine Klinik begleitet, von ihm fehle bisher aber jede Spur. (dpa)

