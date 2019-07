Aufsichtspflicht verletzt? Zweijährige läuft allein in Windeln durch Wiesbaden

In Wiesbaden läuft eine Zweijährige alleine in Windeln durch Mainz-Kostheim. Das Jugendamt weiß darüber jetzt Bescheid.

Wiesbaden - Hellichter Tag in Mainz-Kostheim. Da ist ein zweijähriges Mädchen, bekleidet mit einer Windel. Es trägt einen Schnuller im Mund. Komisch: Von den Eltern fehlt jede Spur.

Wiesbaden: Zweijährige alleine in Windeln - Fußgängerin alarmiert Polizei

Ganz allein läuft das Mädchen am Mittwoch durch Wiesbaden, bis es einer Fußgängerin begegnet. Diese denkt sich schon, dass hier etwas nicht stimmen kann. Umgehend ruft sie die Polizei. Die Polizei übergibt das Kind dem Jugendamt.

19-jährige Mutter der Zweijährigen: Nichts mitbekommen

Wie Hessenschau berichtet, fahren die Beamten anschließend durch die Straßen der Stadt und suchen die Eltern per Lautsprecherdurchsagen. Außerdem überprüft die Polizei Meldedaten von Kleinkindern aus Mainz-Kostheim. Mit Erfolg. Rund vier Stunden später machen die Beamten die 19-jährige Mutter des Kindes ausfindig. Die Mutter räumt ein, vom Verschwinden des Mädchens nichts mitbekommen zu haben. Das Jugendamt prüft nun, wie es mit dem Fall verfährt.

