Wiesbaden: Defekter Aufzug führt zu Massenschlägerei

Situation in Parkhaus eskaliert

+ © Lukas Schulze/dpa In Wiesbaden ist am Wochenende ein voll besetzter Aufzug stecken geblieben. Die Situation mündete in einer Massenschlägerei. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa

In Wiesbaden bleiben am Wochenende mehrere Männer in einem Aufzug stecken. Die Situation endet in einer Massenschlägerei.