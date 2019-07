Riskantes Wendemanöver löst schweren Unfall aus

Schwerer Unfall: Ein riskantes Wendemanöver löst ein Unglück aus.

Wiesbaden - Am Freitagnachmittag ist um kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall ein Motoradfahrer auf der Äppelallee in Wiesbaden in Höhe des Tankcenters schwer verletzt worden. Eine 58- jährige Wiesbadenerin fuhr nach Angaben von Zeugen mit ihrem PKW auf der Äppelallee aus Richtung Nordrampe kommend in Fahrtrichtung Biebrich auf dem rechten Fahrstreifen, berichtet die Polizei.

In Höhe des Tankcenters bemerkte sie, dass sie in der falschen Richtung unterwegs war und leitete ein Wendemanöver ein. Dabei übersah sie den auf der linken Spur herannahenden 27- jährigen Kradfahrer aus Wiesbaden und kollidierte mit diesem.

Schwerer Unfall in Wiesbaden: Motorradfahrer stürzt

Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, die in einem Wiesbadener Krankenhaus stationär behandelt werden müssen.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Äppelallee gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. (chw)

Lesen Sie auch:

Jogger nach Unfall im Koma – Bisher sucht niemand nach ihm

Nach einem Unfall liegt ein Jogger nun im Koma. Es liegt aber keine Vermisstenanzeige vor. Die Polizei ermittelt.

Schlimmer Unfall auf A5: Auto überschlägt sich

Ein Auto hat sich auf der A5 in der Wetterau überschlagen. Es kam zu mehreren Kilometern Stau Richtung Frankfurt.