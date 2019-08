Schlägereien am Wochenende: Mehrere Menschen verletzt

Bei mehreren Schlägereien sind am Wochenende in Wiesbaden etliche Menschen verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei mehreren Schlägereien sind am Wochenende in Wiesbaden etliche Menschen verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Wochenende kam es in Wiesbaden zu mehreren Schlägereien mit verletzen Personen. Am Freitag gegen 23 Uhr hatten drei Beteiligte in der Bleichstraße eine Auseinandersetzung. Ein 36-jähriger Mann geriet mit einem 47-Jährigen und einer 36-Jährigen in einen Streit. Dabei zog der 36-Jährige die Frau an den Haaren.

Dies führte laut Polizei dazu, dass der 36-Jährige mit dem 47-jährigen Mann zu Boden ging. Daraufhin schlug die 36-Jährige mit einer Glasflasche auf den 47-Jährigen ein.

Wiesbaden: Verletzte bei Schlägereien

Außerdem kam es am Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr in der Linzer Straße in Wiesbaden-Kostheim zu einer Auseinandersetzung mit einem Schlagstock. Nach Angaben des 22-jährigen Geschädigten schlug ihm ein unbekannter Täter mit einem Schlagstock ins Gesicht.

Der Unbekannte führte laut Polizei den Stock wohl in einer Vase mit sich. Im Anschluss habe der Mann ihm sein Skateboard entwendet. Der unbekannte Täter wird von der Polizei als männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt und mit einem "südländisches Erscheinungsbild" mit grauem Bart beschrieben.

Wiesbaden: Gruppe tritt auf Mann ein

Auch in der Nacht auf Montag wurde ein Mann verletzt. Eine Gruppe von sieben Personen soll einem 20-jährigem Mann in der Kirchgasse in Wiesbaden körperlich zugesetzt haben, heißt es von der Polizei. Als ein 18-jähriger Mann ihm helfen wollte, wurde ihm mit Reizstoff in Gesicht gesprüht.

Beim Versuch zu flüchten wurde er eingeholt, niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnten die Polizei einige Beschuldigte ausfindig machen.

Die Wiesbadener Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

kke

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wiesbaden: Streit um Sitzplatz eskaliert zu Schlägerei



In Wiesbaden ist es in einem Bus zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Grund war der Streit um einen Sitzplatz.



Tödliche Messerattacke: Beziehungsstreit eskaliert - Zwei Männer sterben



Tödliche Messerattacke in Wiesbaden: Zwei Männer sterben an ihren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Beziehungsstreit eskaliert.