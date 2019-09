Auf eigenem Grundstück: Mann wird mit Messer attackiert

Ein Mann ist in der Bahnholzstraße in Wiesbaden auf seinem eigenen Grundstück attackiert worden. Er wurde schwer verletzt.

Ein Mann ist in Wiesbaden auf seinem eigenen Grundstück attackiert worden. Er wurde schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Wiesbaden - Ein Hausbesitzer wurde in Wiesbaden-Sonnenberg auf seinem Grundstück in der Bahnholzstraße angegriffen. Er hatte zuvor ein verdächtiges Geräusch gehört, teilt die hessische Polizei mit.

Wiesbaden: Mann wird mit Messer angegriffen

Der 58 Jahre alte Mann wurde dann von einer unbekannten männlichen Person angegriffen. Der Täter fügte ihm eine stark blutende Wunde am Unterarm zu. In einem Wiesbadener Krankenhaus wurde bei ihm außerdem eine oberflächliche Verletzung am rechten Oberbauch diagnostiziert.

„Beide Verletzungen könnten durch ein Messer oder ähnliches Werkzeug verursacht worden sein“, teilt die Polizei mit.

Der Täter flüchtete nach dem Angriff in eine unbekannte Richtung. Obwohl die Polizei mit starken Kräften und einem Polizeihubschrauber nach ihm fahndete, konnte sie den Mann nicht finden.

Messerangriff in Wiesbaden: Mann muss ins Krankenhaus

Der unbekannte Täter wird von der Polizei in Wiesbaden wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt.

Er ist 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und schlank.

Er trug bei der Tat eine blaue weite Hose (ähnlich einer Arbeiterhose), ein beigefarbenes T-Shirt, eine Jacke und ein Basecap.

Wiesbaden: Polizei sucht Zeugen nach Angriff mit Messer

Zeugen, die etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-2440 beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

Wiesbaden ist mit seinen fast 280.000 Einwohnern immer wieder Schauplatz von Gewaltverbrechen. Ebenfalls in Wiesbaden sind bei einer Messerattacke zwei Männer getötet worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Beziehungsstreit eskaliert war.

kke