Brutale Tat: Mann tötet Therapiehund vor Augen seiner Besitzerin – Empörung im Netz

Ein Mann hat auf den Therapiehund der Nachbarn eingestochen und diesen getötet. In sozialen Medien empören sich viele Menschen über die aktuelle Gesetzeslage.

Update, 30.09.2019, 18.35 Uhr:

Der gewaltsame Tod eines Therapiehundes in Wiesbaden hat eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Zahlreiche Menschen drückten in den Sozialen Medien ihre Anteilnahme aus.

Die Urheber einer Unterschriften-Petition im Internet nahmen den Fall zum Anlass, die Gesetzeslage bei tödlichen Übergriffen auf Tiere zu kritisieren. Denn Tiere gelten nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes rechtlich als Sache. Aus diesem Grund wird die vorsätzliche Tötung eines Tieres als Sachbeschädigung behandelt. (dpa)

Erstmeldung, 30.09.2019, 07.09 Uhr: Wiesbaden - Zu einer äußerst brutalen Tat kam es bereits vergangenen Donnerstag in Wiesbaden, als ein 21-Jähriger auf den Therapiehund seiner Nachbarn eingestochen und diesen getötet hatte. Die Polizei bestätigte den Fall an sich, gab aber keine weiteren Informationen dazu heraus.

Der 10-jährige Collie war schon lange ein ausgebildeter Therapiehund, aber es gab in der Vergangenheit mit dem Nachbarn wohl öfters Ärger wegen dem Hund der schwerbehinderten Besitzerin. Den Nachbar habe es wohl gestört, dass Aiko auch mal ohne Leine unterwegs war. „Aber ich kann die Leine nicht immer halten, ich habe Gicht. Und Aiko war ein ausgebildeter Therapiehund, der ist nie weit weg gelaufen und hat auf’s Wort gehört“, sagte die Besitzerin dem "Merkurist". Der Nachbar habe laut der Hundehalterin schon mehrmals angedroht, den Hund zu töten.

Brutale Tat in Wiesbaden: Tier ins Herz gestochen

Bei einem Spaziergang soll der 21-jährige Bundeswehrsoldat dem Tier unvermittelt ins Herz gestochen haben. Der Nachbar behauptet aber, dass er von dem Hund angegriffen wurde und aus Notwehr gehandelt habe. Aiko starb blutüberströmt in den Armen seiner Besitzerin. Am Tatort war eine weitere Hundehalterin, die der Polizei als Zeugin sicherlich wichtige Hinweise zum Tathergang geben kann.

In den sozialen Netzwerken ist die Trauer und Anteilnahme riesig. Viele Menschen wollen der Besitzerin des verstorbenen Aikos gerne mit Geldspenden helfen, die will diese aber nicht annehmen. Ihr reicht die Anteilnahme am Tod ihres geliebten Tieres völlig aus.

Therapiehund erstochen: Tier wird in Pathologie untersucht

Der getötete Hund befindet sich aktuell in der Gießener Pathologie und wird dort untersucht. Es wird geprüft, ob er den Nachbarn wirklich angegriffen hatte und es sich um Notwehr handelte, oder ob der 21-Jährige gelogen hat.

