Mehr Fahrzeuge und neue Verbindungen: RMV baut Angebot aus

Wiesbaden - Unter anderem mit 14 zusätzlichen S-Bahn-Zügen will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sein Angebot ausbauen.

Auch die vorhandenen S-Bahnen sollen auf vielen, sehr ausgelasteten Strecken in dichterem Takt unterwegs sein, wie der RMV am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Hinzu kommen neue, schnellere Regionalzug-Verbindungen etwa aus dem Rheingau oder Mainz nach Frankfurt. Auch vier neue Expressbuslinien werden unterwegs sein. Die Änderungen gelten zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember. Auch danach solle das Angebot bei Bus und Bahn weiter ausgebaut werden, sagte RMV-Chef Knut Ringat.

Hintergrund seien das Bevölkerungswachstum und steigende Pendlerzahlen im Ballungsgebiet Rhein-Main. Auch vor dem Hintergrund drohender Dieselfahrverbote wolle der RMV zudem seinen Beitrag dazu leisten, dass mehr Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Der Verkehrsverbund transportiert derzeit täglich rund 2,5 Millionen Fahrgäste. (dpa)

Bilder: In wenigen Schritten zum RMV-Handy-Ticket Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa