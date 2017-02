Mehrfachstraftäter aus Hessen abgeschoben

Wiesbaden - Bei den vier abgeschobenen Afghanen aus Hessen, die am Mittwochabend nach Kabul ausgeflogen wurden, handelt es sich nach Angaben des Wiesbadener Innenministeriums um Mehrfachstraftäter.

Das in München gestartete Flugzeug mit insgesamt 18 Migranten an Bord erreichte am Donnerstagmorgen die afghanische Hauptstadt. Unter den abgelehnten Asylbewerbern waren nach Angaben des bayerischen Innenministeriums auch fünf aus Bayern, vier aus Baden-Württemberg, zwei aus Hamburg, zwei aus Sachsen-Anhalt und einer aus Rheinland-Pfalz. Alle sind demnach alleinstehende junge Männer. (dpa)

