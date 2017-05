Schüler auf Irrfahrt nach Norddeich

Norddeich/Wiesbaden - Eine Schulklasse aus Hessen hat sich auf Klassenfahrt nach Norddeutschland Hunderte Kilometer verfahren – schuld war die Schusseligkeit des Busfahrers.

Der Mann verwechselte Norddeich in Niedersachsen mit dem gleichnamigen Norddeich in Schleswig-Holstein. Deshalb verpassten die mehr als 50 Schüler und ihre Lehrer aus Wiesbaden am Montag die letzte Fähre, die an diesem Tag vom niedersächsischen Norddeich aus zur Insel Juist gestartet sei, sagte der Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes, Bernhard Tapper. Die beiden gleichnamigen Orte sind mehr als 300 Kilometer voneinander entfernt. Die Lehrer suchten vor Ort nach Hilfe. Ein nahe gelegenes Gymnasium bot schließlich seine Turnhalle als Unterkunft an. Das DRK brachte Feldbetten und Decken. „Die Kinder waren super drauf. Sie haben in der Halle Fußball und Frisbee gespielt“, sagte Tapper. Gestern kamen alle wohlbehalten an ihrem Reiseziel Juist an. (dpa)

Schiffbruch: José Ivan war 16 Monate auf See Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa