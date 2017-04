Wiesbadener verkauft Golfbälle aus dem Wasser

Wiesbaden - Immer wieder landen Golfbälle im Wasser. Mit ihrem Verkauf kann man gute Geschäfte machen, wie ein Beispiel aus Wiesbaden zeigt.

Bald geht es wieder rund im Geschäft von Bastian Ziegelmeyer. Der Wiesbadener verkauft gebrauchte Golfbälle, die von Tauchern weltweit aus diversen Gewässern gefischt wurden. Mehrere 100.000 Bälle hat er in der Hauptsaison auf Vorrat. "Dann schicken wir täglich etwa 3000 Bälle raus", erzählt der Inhaber von Easy Lakeballs. Schon jetzt im Winter trudeln täglich Bestellungen ein. Im Schnitt kostet bei ihm ein Ball zwischen 30 Cent und 2,50 Euro, und damit deutlich weniger als Neuware.

In Deutschland ist dies noch ein Nischenmarkt, doch in den USA sollen Händler damit schon Millionär geworden sein. Kein Wunder, dass die gebrauchten Golfbälle in der Branche auch als "weißes Gold" bezeichnet werden. "In den USA ist das richtig lukrativ, Lakeballs gibt es dort in jedem Club", erzählt Tim Starke von der Firma Deutsche Golf Online in München. Lakeballs sind Bälle, die aus dem Wasser geborgen wurden, das englische Wort "lake" bedeutet See. Zwar gibt es mittlerweile einige kommerzielle Anbieter, doch viele Betreiber der bundesweit mehr als 700 Golfplätze kümmern sich selbst um die gebrauchten Bälle. Diese werden von Freiwilligen Feuerwehren oder Tauchclubs aus den Teichen geholt, gewaschen und dann im kleinen Stil etwa über das Internet verkauft. "Wie gut sie noch zu verwenden sind, hängt natürlich davon ab, wie lange die Bälle im Wasser gelegen haben und ob die Oberfläche angekratzt ist", sagt Starke. Genutzt würden sie "von Normalgolfern für den Hausgebrauch".

Bilder: Golfbälle aus dem Wasser - Verkauf in Wiesbaden Zur Fotostrecke

Auf die Idee, mit gebrauchten Golfbällen seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, war der Wiesbadener Ziegelmeyer während des Studiums gekommen. Der Landschaftsarchitekt und angehende Umweltingenieur jobbte auf einem Golfplatz, zudem war er selbst begeisterter Golfer. Er wusste von den Erfolgsstorys aus den USA und dass jährlich weltweit etwa 300 Millionen Golfbälle in Gewässern verschwinden. "Im Sommer sind die Teiche alle drei bis vier Tage voll davon", sagt er. Im Jahr 2010 gründete er gemeinsam mit einem Freund den Online-Shop. Mittlerweile betreibt er ihn - unterstützt von drei Aushilfen - allein, hinzu kommt der Direktverkauf in seinem Geschäft.

Die Bälle werden von Tauchern aus der ganzen Welt an ihn geschickt. Sie werden zunächst nach Marke und Modell vorsortiert, dann schauen sich die Mitarbeiter der Firma die Qualität genau an. "Wir achten zum Beispiel auf Verfärbungen und den Abrieb", erklärt Ziegelmeyer. Am besten verkauften sich Bälle der hohen Qualitätsstufen. Insgesamt stehen die Zeichen für das Geschäft günstig, denn der Golfsport wird in Deutschland immer beliebter. Der Deutsche Golf Verband in Wiesbaden zählte vergangenes Jahr mehr als 640.000 Clubmitglieder auf den Plätzen - so viele wie nie zuvor. (dpa)

Quelle: op-online.de