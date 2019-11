Wegen Zigaretten: Mann brutal angegriffen und ausgeraubt

Ein Mann ist wegen Zigaretten brutal angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden. Die Polizei ermittelt.

Wiesbaden - Ein wird an der Bushaltestelle Platz der deutschen Einheit / Bleichstraße am Sonntagmorgen aus einer Gruppe von vier bis sechs Personen heraus angesprochen. Er wird nach Zigaretten gefragt. Als er eine Zigarette herausgeben will wird er von einem Mann aus der Gruppe unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann reißt ihm dann die Packung Zigaretten aus der Hand. Die Gruppe entfernt sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Überfall in Wiesbaden: Polizei sucht mit Täterbeschreibung

Der 35-jährige beschreibt den Täter als 20 Jahre alt, 170cm groß, männlich, bekleidet mit einer roten Sportjacke. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden (0611 / 345-2140).

(red)