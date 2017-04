Wildkatzen sollen mit Baldrian nach Südhessen gelockt werden

Sensbachtal - Wie ein Detektiv greift Tobias Kuhlmann zur Lupe. Mitten im Odenwald bückt sich der 32-Jährige. Der Jäger schaut sich einen senkrecht in den Boden gehauenen Holzstock mit der Nummer 004 genau an.

Kuhlmann sucht in der Nähe der Gemeinde Sensbachtal nach Haaren einer Wildkatze. „Das letzte Exemplar ist in dieser Gegend vor vielleicht 150 Jahren erschossen worden“, erzählt Harald Hoppe vom Kreisverband Odenwald des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Neue Spuren der Samtpfoten? Bisher Fehlanzeige. „In Hessen gibt es Wildkatzen bis auf ein paar Ausnahmen nördlich des Mains“, beschreibt Susanne Schneider vom BUND-Landesverband die Verbreitung. „Der Süden des Landes ist aber noch ein einziger weißer Fleck. Jetzt suchen wir am südlichsten Zipfel Hessens“, sagt die 31-Jährige. „Dass es die Wildkatze auch hier wieder schaffen wird, ist klar. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

In Hessen gebe es die seltenen Tiere etwa im Taunus, im Werra-Meißner-Kreis und im Spessart. „Etwa 650 Wildkatzen dürften es insgesamt sein, nach konservativen Schätzungen.“ Der BUND macht sich mit dem Programm „Rettungsnetz Wildkatze“ für die Tiere stark.

Dass die Wildkatzen in Südhessens ausgerottet wurden, hat laut Hoppe seinen Grund: „Man hat früher wohl angenommen, dass Wildkatzen zur Reduzierung von Rotwild und Geflügel beitragen. Dabei ernähren sie sich zu 90 Prozent von Mäusen.“ Es sei durchaus möglich, dass es Wildkatzen dort längst wieder gebe, meint Kuhlmann. „Immer wieder mal sagen Leute, sie hätten eine Wildkatze gesehen“, sagt er. „Allerdings ist eine Wildkatze nur schlecht von einer Hauskatze zu unterscheiden.“

Wildkatzen streifen während der Paarungszeit zwischen Februar und April auf der Suche nach Sexualpartnern durch die Wälder. In der Gegend um Sensbachtal im Odenwaldkreis sind deshalb auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern auf hessischer Seite im Dreiländereck mit Baden-Württemberg und Bayern zehn Lockstöcke eingeschlagen worden. Sie werden mit Baldrian präpariert. Dessen Geruch ähnelt den Sexuallockstoffen der Tiere und zieht sie magisch an, sie reiben sich an dem Holz.

Kontrolliert würden die Holzstöcke etwa alle zehn Tage. Die jeweiligen Jäger übernähmen das. „Die sind sowieso vor Ort“, sagt Kuhlmann. „Letztendlich sind wir auch interessiert, was in unseren Revieren los ist.“ Der Baldrian müsse auch immer wieder frisch aufgetragen werden. Auch der Lockstock bei Sensbachtal sei an einer Stelle eingeschlagen, wo sich Wildkatzen wohlfühlen dürften: „Ein sonniger Platz, eine Wildwiese – und unter den Zweigen am Boden können Mäuse sein.“ Wildkatzen gelten als Indikator für intakte Natur: Wo sie sich wohlfühlen, fühlen sich auch zahlreiche andere Tierarten wohl. „Dachse, Füchse, Haselmäuse, Marder und das Rotwild“, sagt Schneider. Kuhlmann sieht im Odenwald einen idealen Lebensraum. (dpa)

