Schneefälle sorgen für etliche Unfälle in Hessen

Offenbach - In einigen Regionen kommt es am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen. In der zweiten Wochenhälfte beruhigt sich das Wetter vorerst aber wieder.

Die ersten größeren Schneefälle haben am Dienstag vor allem im Norden und Osten Hessens für glatte Straßen und Verkehrsunfälle gesorgt. Die Polizei in Kassel zählte im Laufe des Nachmittags mindestens zwölf witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Einige Autofahrer wurden dabei im Kreis Kassel verletzt, etwa weil ihre Fahrzeuge von der rutschigen Fahrbahn abgekommen waren. Unfälle wurden nach Polizeiangaben auch aus den Kreisen Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner gemeldet. Rund um Kassel fiel auch in den Tälern Schnee, blieb aber oftmals nicht liegen. In höheren Lagen bildete sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teilweise eine Schneedecke.

Auch in Mittel- und Osthessen gab es witterungsbedingte Probleme im Verkehr. Allein im Kreis Marburg ereigneten sich am Nachmittag vier Unfälle innerhalb von 20 Minuten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Autofahrer sei von der Straße abgekommen, da sein Wagen noch mit Sommerreifen bestückt war. Ähnlich sah die Situation in Osthessen aus. Wie die Polizei in Fulda mitteilte, wurde dort der Verkehr etwa aufgrund quer stehender Lastwagen behindert. Mindestens ein Autofahrer sei bei einem Unfall verletzt worden, hieß es. Der ADAC Hessen-Thüringen mahnte eine angemessene Fahrweise an. "Auch sollten Autofahrer beispielsweise darauf achten, dass Winterreifen aufgezogen sind und ausreichend Frostschutzmittel aufgefüllt ist", sagte ein Sprecher.

Wie der DWD mitteilte, bleibt es vorerst bei dem kurzen winterlichen Zwischenspiel. "Wir gehen davon aus, dass es in Hessen von Mittwoch bis Freitag trocken bleibt", sagte ein Sprecher in Offenbach. Damit halte die Trockenheit trotz des winterlichen Dienstags an: "Auf die großen Niederschläge warten wir noch." Womöglich schneie es am Wochenende oder Anfang kommender Woche. Für eine abschließende Einschätzung war es aber noch zu früh. Für die kommenden Tage prognostizierte der DWD starke Bewölkung und Trockenheit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad im Rhein-Main-Gebiet. In der Nacht zum Donnerstag liegen die Tiefstwerte zwischen 0 und minus 4 Grad. Es besteht Glättegefahr. Am Donnerstag ziehen Wolken auf, meist bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad. (dpa)

Quelle: op-online.de