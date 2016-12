So wird das Kunstjahr 2017

Ausstellungen, Literatur, Theater, Oper, Film und Musik: Keine Zeit für Langeweile

+ Eine Ausstellung des Surrealisten René Magritte ist Höhepunkt im Kalender der Schirn Kunsthalle (ab 10. Februar). Auch „ L’Heureux donateur“ (1966) wird zu sehen sein. - Foto: Mixed Media/Schirn

Frankfurt - Kunstkrimis, verlorene Bilder und der Rausch der Illusion: In den Museen in und rund um Frankfurt gibt es 2017 viel zu entdecken. Eine kleine Auswahl.

Sein Metier ist der Traum, sein Revier das Unbewusste: René Magritte jagte Bilder in der Nacht, suchte in den Schatten. Der Belgier zählt zu den Meistern des Surrealismus der 20er Jahre. Malte „im heimischen Wohnzimmer, von Tisch, Tür und Ofen eingezwängt“. Neben Dalí ist er der wohl bekannteste Vertreter dieser verrätselten Richtung. Die Schirn Kunsthalle widmet ihm und seinen Werken ab dem 10. Februar eine ambitionierte Schau unter dem wunderbaren Titel „Der Verrat der Bilder“.

Im Herbst geht’s weiter mit „Diorama. Erfindung einer Illusion“ und der Kulturgeschichte des Sehens (6. Oktober). Weniger Magie strahlten oft die Gemälde aus der Zeit der Weimarer Republik aus. Die Genies und Wahnsinnigen der Zeit malten zerrissen zwischen Kriegen und Demokratie. Ihnen räumt die Schirn ab 27. Oktober genug Platz ein, um „Glanz und Elend in der Weimarer Republik. Von Otto Dix bis Jeanne Mammen“ zu zeigen.

Im Museum für Moderne Kunst steht ab 22. Februar die Minimal Art im Mittelpunkt, es sind Werke von Bruce Nauman, Robert Barry und William Forsythe zu sehen. Die eigenen Bestände setzt das MMK ab 25. November in Dialog mit solchen des Museums für moderne Kunst in Buenos Aires, Titel: „Globale Gleichzeitigkeiten“.

Das Städel Museum geht ab dem 15. Februar „In die dritte Dimension“ und stellt dabei Raumkonzepte vom Bauhaus bis zur Gegenwart vor. Da geht es auch im Orientierungslosigkeit. Darum, wie Form, Volumen, Leere und Struktur aus dem Raum auf Papier fallen und dennoch mehr als zweidimensional wirken. Ab 27. April zeigt das Museum zudem Fotografien der berühmten „Becher-Klasse“ aus der Düsseldorfer Kunstakademie. Im September brüllt die geballte Kunst dann: „Es lebe die Malerei!“ bei „Bonnard–Matisse“.

Das Liebieghaus befasst sich unterdessen mit einem dunklen Kapitel der eigenen Geschichte: Den Sammlungsankäufen zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Ausstellung „Erworben 1933-1945“ befasst sich nicht allein mit Kunstwerken, sondern eben auch mit der Historie des eigenen Hauses – kritisch und direkt.

Im Filmmuseum steht alles unter dem Motto „Rot“ – welche Bedeutung diese Farbe auf der Leinwand hat, erfahren Besucher ab 8. März. Das Caricatura Museum präsentiert im Frühjahr 2017 die Cartoons des Dortmunder Zeichners Ari Plikats, der unter anderem schon für taz, FAZ, Stern und Titanic den satirischen Stift geschwungen hat. Ab 3. August folgt eine Schau über Karikaturist Frank Hoppmann. Das Ledermuseum Offenbach feiert 2017 übrigens 100. Geburtstag – etwa mit der Ausstellung „Linking Leather – Die Vielfalt des Leders“ (ab 17. März). Um „Mainzer Goldschmuck – ein Kunstkrimi aus der deutschen Kaiserzeit“ geht’s ab 8. Dezember im Landesmuseum Darmstadt. Die Opelvillen Rüsselsheim widmen der DDR-Modezeitschrift „Sibylle“ ab 30. August ihre Räume.

Weiter weg, aber trotzdem sehenswert: Ab 10. Juni trifft sich die Kunstwelt zur 14. documenta in Kassel. Wittenberg steht ganz im Zeichen des Luther-Jahres und die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt ab 7. Mai die bisher größte Comic-Ausstellung in Deutschland. J eml

