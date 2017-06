Hip-Hop als äußerst strapazierfähiger Begriff

Frankfurt - Erstes „Wireless-Festival“ in Deutschland: Etwa 40.000 Menschen kamen in die Commerzbank-Arena, um Hip-Hop-Stars in Frankfurt zu erleben. Von Thomas Ungeheuer

Aber ist das Hip-Hop? Nach KMN Gang, Dat Adam oder Genetikk spielt Rag’N’Bone Man mit großartiger Band eine gelungene Mischung aus Soul und Blues. Erstaunlich, wie schwarz die Stimme des Briten klingt, dessen Single „Human“ 2016 viel Erfolg hatte. Auf ihren ersten Hit „Anna“ von 1997 können Freundeskreis nicht verzichten, wenn Frontmann Max Herre ankündigt, dass sie „viel altes Zeug“ spielen wollen. Im weiteren Verlauf treten Joy Denalane und Afrob dazu, um mit der Band eine reizvolle Mischung aus Rap, Soul, Jazz und Reggae zu kreieren.

Brachialer geht es bei dem deutschen Rapper Marteria zu. Da brummen Bässe, sind euphorische Schreie aus dem jungen Publikum zu hören. Dieses zeigt sich in bester Stimmung, als seine Backgroundsängerinnen mit ihm „Lila Wolken“ schmettern. Ob der kanadische Star The Weeknd live singt? Kaum. Zu perfekt klingt der Gesang. In der Dunkelheit verwöhnt er nicht nur mit Hits wie „Starboy“, sondern zudem mit spektakulärer Licht-Show.

Die kann Jess Glynne nicht bieten. Aber die Britin singt mit ihrer ausdrucksstarken Stimme jeden Ton bei „Take Me Home“ live. So tanzbar wie anspruchsvoll ist ihr Mix aus Soul, R&B und Pop. Leider kommt das, was sie mit hervorragenden Musikern spielt, weniger gut an als erhofft. Im Gegensatz dazu feiert das Publikum Jean Paul frenetisch. „Ich weiß, dass ihr alle gute Musik liebt, deshalb schaut ihr mir zu“, sagt der selbstverliebte Jamaikaner, der Reggae mit Hip-Hop verbindet. Mit Songs wie „Rockabye“ macht er schlichte Partymusik und gute Laune.

Bilder: Beginner beim Wireless-Festival Zur Fotostrecke

Die dürfte Travis Scott vielleicht manchem vertrieben haben. Aber in der lärmenden Sackgasse, die der US-Rapper beschreitet, fühlt sich der Großteil der Besucher pudelwohl.

Ähnlich gnadenlos laut geht es mit den Beginnern weiter. Als wäre ihr Motto „Hammerhart“, reihen die Hanseaten, die Elemente des Reggae in Hip-Hop einbinden, ihre heftig bejubelten Songs aneinander. Bloß als es sich Frontmann Jan Delay nicht nehmen lässt, „Irgendwo, irgendwie, irgendwann“ von Nena zu näseln, beweist er ungewollt, dass das Original um Längen besser ist.

Als zum Abschluss Justin Bieber beginnt, ist kaum noch jemand an Getränke- und Imbissständen. Der kanadische Megastar zeigt sich in wesentlich besserer Verfassung als bei seinem Auftritt von 2016 in der Festhalle. Auch kommt diesmal sein Gesang nicht durchweg aus der Konserve. Wenn er Balladen vorträgt, dann live. Aber selbst wenn er das nicht täte, würden Zehntausende junger Mädchen und Frauen fast unentwegt ohrenbetäubend laut schreien, so lange sie dieselbe Luft atmen wie der 24-Jährige.

Justin Bieber zu Besuch in Hessen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de