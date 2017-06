Wireless-Festival in der Frankfurter Commerzbank-Arena

Frankfurt - Am Wochenende ging in der Frankfurter Commerzbank-Arena die erste Ausgabe des Wireless-Festivals über die Bühne.

Der deutsche Ableger des gleichnamigen Londoner Festivals präsentierte namhafte Interpreten aus Soul, R’n’B und HipHop. So gestalteten am Samstag unter anderem der britische Erfolgssänger Rag’n’Bone Man, die deutsche Formation Freundeskreis, The Weeknd und Deutsch-Rapper Marteria das Programm. Am Sonntag folgten der Kanadier Sean Paul, Die Beginner und Justin Bieber. Für Festivalstimmung sorgte auch der vor dem Stadion aufgebaute Jahrmarkt mit Auto-Scooter, Riesenrad und Food-Trucks. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Quelle: op-online.de