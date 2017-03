Veto zur V-Mann-Vernehmung sei richtig gewesen

Wiesbaden - Im NSU-Ausschuss des hessischen Landtags hat Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) das Veto gegen eine direkte Vernehmung von V-Leuten des Verfassungsschutzes durch Polizisten 2006 mit deutlichen Worten verteidigt.

Nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel hatte der damalige Innenminister Volker Bouffier (CDU) dies aus Gründen des Staatsschutzes verboten. "Jeder halbwegs vernünftige Innenminister hätte diese Entscheidung so getroffen", sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags. Die Ermittler wollten die Quellen unter anderem zu der Persönlichkeit und möglichen Alibis des V-Mann-Führers Andreas Temme befragen. Eine indirekte Übermittlung der Fragen durch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes lehnten sie ab. Temme saß kurz vor oder während der tödlichen Schüsse auf Yozgat in dem Internetcafé, in dem der Mord geschah - nach eigenen Angaben aus privaten Gründen.

Die Linken-Landtagsfraktion zweifelt diese Version an. Eine unterzeichnete E-Mail lege nahe, dass Temme womöglich dienstlich mit der Mordserie befasst gewesen sei. Der damalige Verfassungsschützer geriet vorübergehend unter Verdacht, da er sich nicht als Zeuge meldete. Das Landtagsgremium soll untersuchen, ob hessische Behörden bei den Ermittlungen zur Mordserie Fehler gemacht haben. Die Taten werden dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeordnet. Als die Terrorzelle 2011 aufflog, war Rhein Innenminister. Er habe den Verfassungsschutz beauftragt, mit einem umfassenden Aktenstudium nach möglichen Bezügen des NSU nach Hessen zu suchen, berichtete der Minister. Diese Suche sei ergebnislos geblieben. Er könne keine Fehler hessischer Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen erkennen, sagte Rhein.

NSU-Ausschuss: Bilder zum Skandal Zur Fotostrecke

Aber es habe Probleme im Ablauf und bei der Kommunikation gegeben - daher sei der Verfassungsschutz auch inzwischen reformiert worden. Die frühere Vorgesetzte von Temme sagte als Zeugin im Ausschuss, dass sie eine der Unterschriften auf der ausgedruckten E-Mail als dessen Kürzel erkenne. Auch ein ehemaliger Kollege ordnete die Kurz-Unterschrift Temme zu. Der Zeuge äußerte vor dem Ausschuss seine große Verwunderung darüber, dass sich der damalige Verfassungsschützer nicht als Zeuge meldete. So ein Verhalten habe er ihm nicht zugetraut. Die Mail stammte von der Vorgesetzten. Wenige Tage vor der Kasseler Tat forderte sie darin die V-Mann-Führer auf, ihre Quellen zur NSU-Mordserie zu befragen. Unter Bezug auf die Tatwaffe wurde damals noch von der Ceska-Mordserie gesprochen. Als Zeuge vor dem NSU-Ausschuss im Bundestag hatte Temme ausgesagt, dienstlich nichts mit der Mordserie zu tun gehabt zu haben. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa