Landtag für doppelte Staatsbürgerschaft

Wiesbaden - Selten sind sich die Abgeordneten im hessischen Landtag so einig wie bei der Abstimmung über die doppelte Staatsbürgerschaft am Donnerstag. Ein CDU-Abgeordneter fehlte allerdings.

Mietpreisbremse, Autobahnbau, Atomausstieg: An seinem letzten Sitzungstag im Jahr hat sich der hessische Landtag noch einmal mit einer breiten Palette an Themen beschäftigt. Anstelle wie ursprünglich geplant mehr als zwölf Stunden lang beendeten die Abgeordneten ihre Debatte aber bereits am späten Donnerstagnachmittag. Mehrere Punkte vertagten sie auf Januar. Landtagspräsident Norbert Kartmann (CDU) sagte, das Parlament habe das Jahr 2016, in dem es 70 Jahre alt geworden sei, gut überstanden. Ein Überblick über die wichtigsten Themen vom Donnerstag:

Doppelte Staatsbürgerschaft

Einstimmig sprach sich der Landtag auf Antrag der SPD gegen die Wiedereinführung einer Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern aus. Der CDU-Parteitag in Essen hatte dies gefordert. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte, er wolle sich an den Koalitionsvertrag in Hessen halten, zumal die Optionspflicht nicht zielführend sei. Sie sähe vor, dass sich die Kinder für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssten. Bei der Abstimmung nicht im Saal war der CDU-Abgeordnete Hans-Jürgen Irmer, der schon häufiger mit rechtspopulistischen Äußerungen für Unmut gesorgt hatte?

Riederwaldtunnel

Die FDP warf Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vor, den Tunnel-Bau im Frankfurter Osten zu blockieren. Zudem habe er "dafür gesorgt", dass der sechsstreifige Ausbau der A661 aus dem vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans herausgeflogen sei. Der Minister sagte, es sei notwendig gewesen, den Tunnelbau neu zu planen, um Rechtssicherheit zu erzielen. Im Herbst 2017 könnten die ersten Vorarbeiten beginnen. Die Rückstufung der A661 begründete er damit, dass der Ausbau der A3 und der A5 geeigneter sei, um den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet fließen zu lassen.

Mietpreisbremse

Daran will die schwarz-grüne Landesregierung trotz aller Kritik festhalten. Die zuständige Ministerin Priska Hinz (Grüne) sagte, eine Abschaffung in der derzeitigen Situation wäre nicht sinnvoll. Vielmehr sei vorstellbar, dass das Gesetz so geändert werde, dass Vormieten in Mietverträgen aufgeführt werden müssen. Zuvor hatten Mieterverbände kritisiert, dass Mieter aufgrund der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt ihren Vermieter nicht nach der Höhe der Vormiete fragen würden. Die Mietpreisbremse kann jedoch nur wirken, wenn die Höhe der Vormiete bekannt ist. Die FDP-Fraktion sprach von einem "wirkungslosen Placebo".

Meinungsroboter

Einhellig warnten die Parteien vor Internet-Meinungsrobotern, die pseudo-authentische Botschaften in sozialen Medien verbreiten. "Social Bots sind besonders gefährlich, weil sie die Meinungsbildung beeinflussen", sagte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Im Wahlkampf des neuen US-Präsidenten Donald Trump sei jeder dritte Tweet von einem Bot gekommen. Sie warb für eine hessische Bundesratsinitiative, mit der Lücken im Strafgesetzbuch geschlossen werden sollen. Der Linken-Abgeordnete Ulrich Wilken nannte die Initiative mangelhaft, denn sie nehme Hersteller und Netzbetreiber nicht in die Haftung. FDP-Fraktionschef Florian Rentsch sprach von einem "Reflex", zunächst Straftatbestände auszuweiten. Damit allein löse man keine Probleme.

Atomaussteig

Biblis A ist nach Angaben des Umweltministeriums als erster Block eines deutschen Atomkraftwerks frei von Brennstoffen. Die Grünen-Abgeordnete Angela Dorn sprach von einem "Sieg der Vernunft". Sie verteidigte die bundesweit angestrebte Lösung, die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls über einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu finanzieren, in den die Energiekonzerne 23,55 Milliarden Euro einzahlen sollen. Dies begegne der Gefahr, dass die Rückstellungen der Konzerne verloren gingen, wenn diese in Schwierigkeiten kämen. Dass die von Biblis-Betreiber RWE betriebene Klage nun zurückgezogen werden solle, sei überfällig. Der SPD-Abgeordnete Norbert Schmitt erinnerte daran, dass Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) RWE diese Möglichkeit erst eröffnet hätten.

Schwangere in Notlagen

Verabschiedet wurden zusätzliche Vorgaben für das Schwangerschaftskonfliktgesetz. In Hessen muss es je 40 000 Einwohner mindestens eine Beratungsstelle für Schwangere geben. Erstmals sei eine Kostenerstattungsregelung für die Begleitung einer vertraulichen Geburt eingeführt worden, sagte die Grünen-Abgeordnete Sigrid Erfurth. Die Opposition von SPD und Linken bezeichnete die Unterstützung der Beratungsstellen durch das Land als unzureichend. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) wies dies zurück. (dpa)

