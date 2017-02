Wohnungsmangel trotz Bauboom

FRANKFURT - In Deutschland und Hessen werden immer mehr Immobilien gebaut. Dennoch fehlt bezahlbarer Wohnraum. Von Marc Kuhn

Der Immobilienmarkt in Deutschland und Hessen boomt. Das reicht aber nicht. „Es herrscht Wohnungsmangel, nicht nur in Frankfurt“, sagte Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des Verbands baugewerblicher Unternehmer Hessen, gestern in Frankfurt. Er sprach von einer positiven Entwicklung beim Wohnungsbau in Offenbach und Hanau. Zahlen konnte der Verband allerdings nicht nennen.

Im vergangenen Jahr seien in Deutschland etwa 290 000 Wohnungen entstanden, zehn Prozent davon in Hessen, erklärte der Präsident des Verbands, Frank Dittmar. 2017 würden etwa 320 000 Einheiten entstehen. Benötigt werden nach den Worten von Dittmar aber 350 000 Wohnungen. In Hessen würden etwa zehn Prozent Einheiten weniger gebaut als nachgefragt, berichtete Dittmar. Es fehle bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und Menschen mit geringerem Einkommen.

Ein Grund für den Mangel sei, dass zu wenig Bauland zur Verfügung stehe, erläuterte Dittmar. Und: „Die Kapazitäten der Bauwirtschaft stoßen an ihre Grenzen.“ Den Unternehmen im Wohnungsbau fehlten Fachkräfte. Dittmar verwies auf die demografische Entwicklung. „Es gibt zu wenig junge Menschen.“ Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe und Dreieicher Unternehmer, sprach von einem Akademisierungs-Wahn in Deutschland, der an den Bedürfnissen der Baubranche vorbeigehe.

Ein Quadratmeter kostet in Deutschland und Hessen durchschnittlich 3 300 Euro beim Kauf einer Immobilie, wie Dittmar erläuterte. Die Bauwirtschaft sei aber nicht der Kostentreiber, sagte der Verbandspräsident. Er klagte über Nebenkosten, die stark gestiegen seien, und verwies auf das Bauland, das teurer geworden sei. Darüber hinaus rege sich die Branche über die Grunderwerbssteuer und die immer anspruchsvolleren Standards für Gebäude auf. „Wir müssen damit aufhören“, erklärte Dittmar. Die Standards seien zu hoch.

Mit dem Umsatz in Hessen zeigte sich der Verband zufrieden. Die baugewerbliche Erlöse erhöhten sich von Januar bis November 2016 gegenüber dem Vorjahr um mehr als zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, berichtete von Borstel. Damit werde der Jahresumsatz etwa 7 Milliarden Euro betragen, das sei ein Zuwachs von mehr als zehn Prozent. Der Wohnungsbau hat von Januar bis November um mehr als 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Er ist mit einem Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro die umsatzstärkste Sparte der Bauwirtschaft.

Beim gewerblichen und industriellen Bau ist dagegen ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Sehr positiv hat sich der öffentliche und Verkehrsbau entwickelt. Er hat von Januar bis November gegenüber dem Vorjahr um mehr als 17 Prozent auf fast 1,9 Milliarden zugelegt. Damit ist er nur geringfügig niedriger als der Umsatz im gewerblichen und industriellen Bau, der leicht über 1,9 Milliarden Euro liegt. Zu den Aussichten der Branche in Hessen berichtete von Borstel: „Wir gehen von einem positiven Wachstum aus.“ Er rechnet 2017 mit einem Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent.

Für Unmut in Hessens Bauwirtschaft sorgt die Schwarzarbeit. Dem Staat und den Sozialsystemen würden auf diese Weise fünf Milliarden Euro im Jahr entgehen, erläuterte Loewenstein.

Der Verband baugewerblicher Unternehmer forderte mehr Kontrollen auf den Baustellen und eine konsequente Umsetzung von Strafen. „Wir haben ein riesiges Vollzugsdefizit“, kritisierte Loewenstein. Nur ein Bruchteil der Bußgelder werde eingetrieben, weil die Firmen oft im Ausland säßen.

Auch die Entsorgung von Dämmstoffen sorgt für Ärger. „Der im Dezember im Bundesrat beschlossene Kompromiss, die Kennzeichnung als gefährlicher Abfall für HBCD-belastetet Dämmstoffe für ein Jahr auszusetzen, setzt tausende kleine und mittelständische Bau-, Abbruch- und Dachdeckerbetriebe sowie ihre Beschäftigten einer Hängepartie aus“, erklärte Rainer von Borstel. Der Verband hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres vor einem Entsorgungsengpass bei HBCD-belasteten Dämmstoffen gewarnt.

