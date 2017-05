Elektromusik unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen

Zehntausende Fans zum "World Club Dome" erwartet

Frankfurt - Zehntausende Fans von Techno- und House-Musik werden an diesem Wochenende in Frankfurt erwartet. Von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. Juni) geht in der Commerzbank-Arena zum fünften Mal das Festival "World Club Dome" (WCD) über die Bühne.