Zähes Ringen um den Römer

Frankfurt - In der Mainmetropole wird am Sonntag ein neuer OB gewählt. Das Thema Wohnen hat den Wahlkampf beherrscht in einer Stadt, die jährlich bis zu 15 000 Neubürger aufnehmen muss. Dafür dürfen jetzt mehr Frankfurter an die Urnen als je zuvor. Von Thomas Maier

„Kita kostenfrei“ verspricht Amtsinhaber Peter Feldmann von der SPD auf seinem Groß-Konterfei. „Schulen sanieren“ fordert Bernadette Weyland von der CDU auf ihrem Foto: An der Flut von Plakaten – ob an Verkehrsschildern oder großflächig in Grünanlagen – kommt derzeit keiner vorbei.

Am Sonntag (25. Februar) wird in Frankfurt ein neuer Oberbürgermeister gewählt, es gibt zwölf Bewerber. Der Kampf um den Chefsessel im traditionsreichen Römer, wie das Rathaus heißt, ist bisher aber eher zahm verlaufen. Was vor allem mit den nicht so inspiriert wirkenden Kandidaten zu tun hat. Denn an brennenden Themen mangelt es nicht.

Neben Bildung und der großen sozialen Kluft in der Stadt geht es vor allem um fehlende Wohnungen. Und wenn neue gebaut werden, sind sie oft für Normalverdiener nicht bezahlbar. Hinzu kommt, dass wie überall in Deutschland wegen der Gesetzeslage immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind.

Feldmann hatte das Thema Wohnungen instinktsicher bereits vor sechs Jahren bei seiner fast sensationellen Wahl ins Visier genommen. Am Mangel hat sich jedoch nichts geändert, da die Stadt beim Bauen gar nicht nachkommen kann. Etwa 15 000 Menschen ziehen jährlich ins boomende Frankfurt, das sich rapide der 750 000-Einwohner-Marke nähert. Hinzu kommen demnächst die gut betuchten Brexit-Flüchtlinge aus London, von denen keiner richtig weiß, wie viele es sein werden.

Feldmann möchte die öffentliche Förderquote bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG von 40 auf 50 Prozent erhöhen. Außerdem will er das Einfrieren der Mieten bei der ABG fortsetzen, die in Frankfurt mehr als 50 000 Wohnungen besitzt. Allerdings hat die Gesellschaft in den vergangenen Jahren auch teure Wohnungen gebaut. Zugleich hat sie erstklassige Wohnlagen an Investoren verkauft, die dort inzwischen Luxus-Wohntürme mit schwindelerregenden Quadratmeterpreisen errichten.

An dieser Politik waren auch die in Frankfurt traditionell starken Grünen beteiligt, die zusammen mit der CDU die Stadt seit 2006 regieren. Seit zwei Jahren gehört die SPD diesem Groß-Bündnis im Stadtparlament an. Den Linken fällt es daher leicht, diese Entwicklung genüsslich aufs Korn zu nehmen. Janine Wissler, Fraktionschefin im Landtag und OB-Kandidatin, will sogar die öffentliche Förderquote bei der ABG auf 80 Prozent erhöhen.

Doch die Frage ist, ob Frankfurt seine Wohnungsprobleme überhaupt im verdichteten Stadtgebiet lösen kann. Feldmann will daher einen neuen Stadtteil für 30 000 Menschen auf den beiden Seiten der Autobahn 5 im Nordwesten Frankfurts bauen lassen. Weyland hält dies für völlig unrealistisch – und will die neuen Wohnungen auf den Teil westlich der A 5 beschränken.

Die frühere Finanzstaatssekretärin hat neben dem Thema Sicherheit die Schulmisere in Frankfurt für sich entdeckt. Die Stadt hat viele marode Einrichtungen mit hohem Sanierungsbedarf. Außerdem fehlen neue Schulen. Weyland hat in einem „Masterplan“ Investitionen von einer Milliarde Euro angekündigt. Feldmann, der kostenlose Kitas verspricht, hat beim Thema inzwischen ebenfalls nachgezogen.

Was Versprechungen angeht, lassen sich auch andere Bewerber nicht lumpen: Grünen-Kandidatin Nargess Eskandari-Grünberg will ein 365-Euro-Jahresticket im öffentlichen Nahverkehr einführen – 500 Euro weniger als der aktuelle Tarif. Wissler will Busse und Bahnen ganz kostenlos machen. Eher populistische Law-and-Order-Themen bedient als unabhängiger Kandidat der frühere Frankfurter Ordnungsdezernent Volker Stein. Eigentlich ist er in der FDP, doch seine Partei wollte ihn als Kandidaten nicht offiziell unterstützen.

Prognosen für den Ausgang des Wahlsonntags gestalten sich schwierig. Feldmann gilt zwar als klarer Favorit. Der einstige Hinterbänkler aus dem Stadtparlament ist in den vergangenen sechs Jahren an seinem Amt gewachsen. Die schwere Krise der Bundes-SPD könnte aber auf ihn durchschlagen. Von der Popularität seiner Vorgängerin Petra Roth, die 17 Jahre lang im Römer herrschte, ist Feldmann ohnehin deutlich entfernt.

Anders als Roth hat sich Feldmann bundesweit bisher auch keinen Namen gemacht. Noch weiter weg von Roth ist aber seine wohl schärfste Konkurrentin Weyland. Die Unions-Kandidatin würde zu gern in die Fußstapfen ihrer prominenten Parteifreundin treten, die für sie auch Wahlkampf macht. Es könnte also auf eine Stichwahl zwischen Feldmann und Weyland hinauslaufen, die am 11. März stattfinden würde. Der OB selbst rechnet auch nicht damit, dass er schon im ersten Wahlgang die notwendigen 50 Prozent erhält.

Bei zwölf Kandidaten dürfte dies ohnehin nicht einfach sein. Die Wahlbeteiligung könnte also eine wichtige Rolle spielen. Vor sechs Jahren haben nur 37,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Stichwahl, die Feldmann gegen den damaligen Innenminister Boris Rhein von der CDU gewann, waren es sogar noch weniger.

Eins steht jedoch fest: Angesichts des gewaltigen Zuzugs nach Frankfurt dürfen mit 511 000 Wahlberechtigten so viele Menschen den Oberbürgermeister direkt wählen wie nie zuvor. J dpa

