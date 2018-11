Zahl der Lehrverträge in der Region steigt

In der Region steigt die Zahl der Azubis.

Offenbach/Hanau - Die Zahl der neuen Lehrverträge ist im hessischen Handwerk leicht gesunken. Die drei Handwerkskammern Frankfurt-Rhein-Main, zu der Offenbach gehört, Kassel und Wiesbaden, zu der Hanau zählt, hätten im Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 10.265 Verträge registriert, berichtete ihre Arbeitsgemeinschaft.

Es gab einen „Rückgang um 125 neu abgeschlossene Lehrverträge gegenüber dem hohen Wert des Vorjahres“, erklärte die Einrichtung der Handwerkskammern. Sie verzeichneten darüber hinaus fast 1300 Verträge mit Flüchtlingen, im Vorjahr waren es knapp 920 Verträge.

Zur Entwicklung in Hanau und Main-Kinzig-Kreis erklärte Axel Hilfenhaus, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hanau unserer Zeitung, die Betriebe hätten das Niveau sogar um etwa fünf Prozent steigern können. Die neu geschlossenen Ausbildungsverträge für den Main-Kinzig-Kreis würden bei rund 750 liegen. Hilfenhaus erläuterte, dass weiterhin ein sehr hoher Bedarf an Fachkräften in den Handwerksbetrieben bestehe.

In Stadt und Kreis Offenbach betrug die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse 630, ein Plus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, erklärte Uwe Czupalla, Geschäftsstellenleiter der hiesigen Kreishandwerkerschaft. 54 von ihnen waren junge Asylbewerber, 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Wir liegen damit deutlich über dem landesweiten Durchschnitt“, teilte Czupalla weiter mit. „Grund dafür ist auch die Tatsache, das relativ viele Asylbewerber eine Ausbildung begonnen haben.“

Sorge bereitet dem Präsident der Arbeitsgemeinschaft der hessischen Handwerkskammern, Heinrich Gringel, allerdings der zunehmende Mangel an geeigneten Lehrstellenbewerbern. „Man muss es so klar sagen, wir haben einen Lehrlingsmangel, keinen Lehrstellenmangel“, sagte Gringel.

Trotzdem spiele das Handwerk mit einer Ausbildungsquote von acht Prozent – auf 100 Mitarbeiter kommen acht Lehrlinge – bei der Berufswahl eine gewichtige Rolle. Potenzial sieht Gringel insbesondere bei der Berufsorientierung, auch um den Trend zum Studium langfristig umzukehren. (ku)

Quelle: op-online.de